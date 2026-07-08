Remy Bonjasky mijdt verplichte romantiek: ‘Vind ik vreselijk’

Tekst: Sabine Krouwels

Voor Remy en Renate Bonjasky zit liefde niet in grootse gebaren. Juist samen zijn en elkaar accepteren is voor hen belangrijk, vertellen ze deze week in Weekend. In het nieuwe programma Mi Dushi: Wat Is Dan Liefde? praten ze daar open over op Curaçao. “Die geijkte dagen vind ik vreselijk.”

Remy en Renate Bonjasky hoefden niet lang na te denken toen ze werden gevraagd voor het programma. Voor Renate voelde de plek extra bijzonder, omdat ze zes jaar op Curaçao woonde en Remy haar daar ten huwelijk vroeg. “Dus toen we gevraagd werden om op Curaçao over de liefde te praten, was de cirkel eigenlijk rond.” De gesprekken met Wilfred Genee gingen dieper dan ze vooraf hadden verwacht. Remy zegt daarover: “Het opende af en toe luikjes die anders dicht blijven of liet ons op een andere manier naar dingen kijken.”

Acceptatie

Voor Remy is de basis van hun liefde vooral dat ze elkaar nemen zoals ze zijn. Renate houdt hem scherp, terwijl hij zelf soms wat te relaxed kan zijn. “Ik denk vooral dat we dingen van elkaar accepteren en luisteren naar elkaar. Maar met name dat accepteren is belangrijk. Renate is wie zij is en ik ben wie ik ben.” Renate ziet romantiek juist in kleine dingen, zoals een briefje op het kussen, een kaartje of een bos bloemen op een onverwacht moment.

Samen

Van dagen waarop romantiek verplicht lijkt, moet Remy weinig hebben. Hij vindt spontane aandacht veel waardevoller dan iets doen omdat het nu eenmaal Valentijnsdag of kerst is. “Ik heb liever dat je alle andere dagen lief voor elkaar bent, dan alleen op die specifieke dagen waarop is bedacht dat we elkaar aandacht moeten geven. Al die andere dagen zijn ook belangrijk. Ik hou meer van spontane verrassingen dan van iets dat op een bepaalde dag móét. Dat vind ik nep.” Het gelukkigst zijn Remy en Renate wanneer hun gezin compleet is. Zoals Remy zegt: “Er is heel weinig nodig om gelukkig te zijn, zolang je tijd met elkaar kunt spenderen. Daar hoeft helemaal geen poespas bij, zolang we maar samen zijn.”

Lees het hele interview met Remy en Renate Bonjasky in Weekend editie 28, vanaf 8 juli in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.