Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau nog steeds getrouwd

Tekst: Lisa Manche

Bijzonder nieuws in showbizzland: Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau blijken nog steeds getrouwd te zijn. In 2019 zetten de twee een punt achter hun relatie, maar nu blijkt dat ze de scheidingspapieren nooit getekend hebben. Dat bevestigt Wesley na berichtgeving van Privé.

Nooit gescheiden

Woensdag verscheen er in de nieuwe Privé een foto van een document waaruit blijkt dat Wesley en Yolanthe nooit gescheiden zijn. Daarbij zouden er afgelopen mei nog aanpassingen zijn gedaan in de huwelijkse voorwaarden.

Villa op Wesley’s naam

In de Privé-podcast Strikt Privé bespreken verslaggevers Jan Uriot en Jordi Versteegden hoe de vork in de steel zit binnen het huwelijk van Wesley en Yolanthe. ‘Het blijkt dat ze in mei van dit jaar nog een soort trouwgeloften hebben uitgesproken’, vertelt Uriot. ‘Het lijkt erop dat deze mensen toch zakelijke belangen met elkaar hebben. En waar ik ook verbaasd over ben, is dat de villa in Los Angeles op Wesley’s naam zou staan’. Versteegden legt uit dat dit zou blijken uit gegevens van het Amerikaanse kadaster.

Zaken laten aanpassen

Aan RTL Boulevard bevestigt Wesley dat hij en Yolanthe nog steeds getrouwd zijn en dat er wijzigingen zijn doorgevoerd. ‘Het klopt dat we bepaalde zaken hebben laten aanpassen.’ Wesley laat weten er nooit een geheim van te hebben gemaakt dat hij en Yolanthe nog altijd getrouwd zijn.

Huis van overleden ouders verkocht

Volgens berichtgeving van Privé zou het huis van Wesley’s overleden ouders vlak na de wijzigingen in de huwelijkse voorwaarden zijn verkocht. Hierdoor zou dat geld nu volledig naar Wesley gaan. Zelf wil Wesley hier niets over kwijt.

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