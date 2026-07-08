Brad Pitt en Ines de Ramon tonen hun liefde voor het eerst op social media

Tekst: Evelien Berkemeijer

Brad Pitt en Ines de Ramon maakten in 2022 officieel bekend samen te zijn, maar hielden hun relatie daarna grotendeels buiten de schijnwerpers. Daar lijkt nu voorzichtig verandering in te komen.

Het stel was afgelopen weekend aanwezig op het extravagante huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce in New York. Voor de gelegenheid werd uiteraard een stylingteam ingeschakeld, en een van hen. Laurie Zanoletti, deelt nu foto’s van Brad Pitt en Ines.

Grote stap voor het stel

Haarstylist Laurie Zanoletti plaatste beelden van het stel op social media. Daarbij schreef ze: ‘Mijn favoriete geliefden Ines de Ramon en Brad Pitt voor een waanzinnig moment in New York City’. Voor Brad en Ines is dat een opvallend moment, omdat ze hun relatie tot nu toe juist heel discreet behandelden.

Tekst gaat verder onder post.

Voor het eerst zo zichtbaar

Hoewel Brad en Ines al sinds 2022 officieel samen zijn, verschenen ze niet eerder op deze manier samen op social media. De gedeelde foto’s worden dan ook gezien als een grote stap voor het stel, dat hun liefde tot nu toe zoveel mogelijk privé hield.

Eerder huwelijk met Angelina Jolie

Brad was eerder getrouwd met Angelina Jolie, die hij in 2005 leerde kennen op de set van de film Mr. & Mrs. Smith. Het stel kondigde in 2016 aan te gaan scheiden na een huwelijk van twee jaar, waarna de scheiding in 2019 definitief werd. Brad heeft al jaren een moeizame relatie met zijn kinderen, die bijna allemaal zijn achternaam hebben laten vallen.

Ook over Brad Pitt:

Bron: LINDA.