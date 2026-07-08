Schrik voor Janny van der Heijden: klein vlekje blijkt gevaarlijk melanoom

Tekst: Evelien Berkemeijer

Toen Janny van der Heijden een klein plekje op haar neus ontdekte, dacht ze daar niet meteen het ergste van. Toch bleek het uiteindelijk om een melanoom te gaan, vertelt ze in een interview met LINDA.

Haar visagiste had haar al meerdere keren aangeraden om naar het vlekje te laten kijken. Bij de huisartsenpraktijk werd ze in eerste instantie weggestuurd, maar Janny van der Heijden bleef aandringen. Dat bleek terecht: het plekje op haar neus was een vorm van huidkanker.

Plekkje op neus Janny van der Heijden

‘Mijn visagiste had al een paar keer aangegeven dat ik eens naar een vlekje op mijn neus moest laten kijken. Toen ik bij de huisartsenpraktijk kwam, was niet mijn eigen huisarts aanwezig, maar een vervanger. Die wuifde het weg. Het lijkt wel alsof ik een bingokaart heb op het gebied van huidkanker. Ik heb alle drie de soorten gehad: het basaalcelcarcinoom, het plaveiselcelcarcinoom en het melanoom. Die laatste is de kwaadaardigste. De andere zaaien niet uit, maar moeten wel verwijderd worden.’

Opletten bij plekjes

Janny vertelt dat ze plekjes soms zelf ontdekte, maar dat ze ook door anderen werden opgemerkt. Ze benadrukt hoe belangrijk het is om alert te zijn op moedervlekken die groter worden, van kleur veranderen of donkere randen krijgen. ‘Als je zoiets ziet, een moedervlek die groter wordt bijvoorbeeld, of een vlekje dat van kleur verandert, of als er donkere randen of vlekken op komen, dan moet je er altijd naar laten kijken en je niet zomaar laten wegsturen.’

Operatie in Amsterdam UMC

Toen Janny opnieuw liet controleren wat er op haar neus zat, bleek het om een gevaarlijk melanoom te gaan. Het plekje moest worden weggesneden en omdat het op haar neus zat en vrij groot was, was een huidtransplantatie nodig. ‘In het Amsterdam UMC ben ik geopereerd en dat was best spannend. De vlek zat in mijn gezicht, dus je weet natuurlijk niet hoe dat er uit gaat zien. Ik kom regelmatig op tv, dus ik was bang dat mensen het zouden zien.’

Voor de transplantatie werd huid uit haar nek gebruikt. Haar kleindochters schrokken toen ze haar zagen, vertelt Janny. Toch verliep het herstel uiteindelijk goed. ‘Maar uiteindelijk ging de genezing eigenlijk best redelijk snel. Het is heel mooi gedaan en de foute cellen zijn gelukkig weg.’

Bewust van bescherming

Janny groeide op in een tijd waarin zonnebrand vooral werd gebruikt als iemand lang de zon in ging. Ze zegt dat ze in haar jeugd vaak is verbrand, omdat ze smeren stom vond. Inmiddels gaat ze de deur niet meer uit zonder beschermende zonnebrandcrème. ‘Je kunt nog weleens geneigd zijn je benen bijvoorbeeld niet in te smeren, maar doe dat wel. Bescherm jezelf alsjeblieft goed.’

Ook kinderen moeten oppassen

Omdat Janny al meerdere keren huidkanker heeft gehad, is ze extra alert op plekjes en vlekjes op haar lichaam. Ook haar kinderen, die haar lichte huid hebben geërfd, waarschuwt ze om zichzelf goed te controleren. ‘Mijn kinderen hebben mijn lichte huid geërfd, dus ik zeg ook altijd tegen hen dat ze zichzelf goed moeten controleren en zich nooit moeten laten wegsturen door een arts. Huidkanker is namelijk vaak heel goed te behandelen. Soms volstaat een speciale crème zelfs.’