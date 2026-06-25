Janny van der Heijden zag zichzelf sterven: ‘We raken haar kwijt’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Janny van der Heijden heeft een bijna-doodervaring gehad. Dat vertelt ze in de podcast van Claudia de Breij.

De ervaring vond plaats toen Janny van der Heijden nog als hoofdredacteur voor een culinair tijdschrift werkte. Tijdens een perstrip in Jordanië werd ze opgenomen op de intensive care. Wat er op dat moment precies met haar aan de hand was, bleef onduidelijk.

Op de intensive care

‘Ik heb een klassieke doodervaring gehad op de intensive care’, vertelt Janny. Het kostte haar tien maanden om weer terug te komen bij wie ze was. ‘Ik kon niet meer lopen, ik kon eigenlijk bijna niks meer.’ Na haar herstel ging ze nadenken over wat voor haar belangrijk was. Haar werk paste daar niet meer bij, waardoor ze besloot te stoppen en terug de stap naar televisie te maken.

Zichzelf van bovenaf zien

De situatie in het ziekenhuis omschrijft Janny als heel heftig. ‘Mijn hele systeem had het in het ziekenhuis ineens opgegeven en ik weet nog dat ik zei, waarom weet ik ook niet, maar ik zei tegen verpleging ’s nachts: ‘Mijn bloeddruk valt weg’, waarom ik dat zei weet ik nog steeds niet.’ Binnen korte tijd stonden er verpleegkundigen rond haar bed en werd ze naar de intensive care gebracht. ‘Ik kreeg allemaal slangen en weet ik veel wat, er kwamen allemaal artsen bij en op een gegeven moment… ik weet dat ik op dat moment mezelf zag’, zegt ze.

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Terug in haar lijf

Janny hoorde artsen zeggen: ‘We raken haar kwijt, we raken haar kwijt, we raken haar kwijt’. Zelf voelde ze zich op dat moment juist rustig. ‘Ik had daarvoor enorme pijn en druk op mijn borst en ik weet dat ik naar mezelf keek en dat ik uit dat bed hing en dat ze met allemaal slangen met me bezig waren en toen zei iemand de magische woorden ‘Weet iemand of ze altijd scheel kijkt?’, en ik dacht: ik, scheel?’ Op dat moment kwam ze terug in haar lijf en voelde ze alle pijn weer.

Geen angst voor de dood

Sindsdien heeft Janny het gevoel dat ze leeft op ‘spare time’. Daarom doet ze alleen nog dingen waar ze gelukkig van wordt of die impact hebben. Door de ervaring gelooft ze nu in iets tussen hemel en aarde, al kan ze niet precies zeggen wat. Wel trok ze de conclusie: ‘Als ik dan toch er nog ben, dan moet ik er wel wat mee doen.’ Bang voor de dood is ze niet meer. ‘Omdat ik weet: die overgang is zo rustig, mooi.’

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