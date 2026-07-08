Grote verandering op komst voor The Voice Of Holland volgens Tina Nijkamp

Tekst: Evelien Berkemeijer

RTL heeft bevestigd dat de finale van The Voice Of Holland ook dit jaar niet live wordt uitgezonden. Tina Nijkamp benoemt dat nog eens in haar podcast en denkt dat Chantal Janzen daar niet blij mee zal zijn.

Chantal gaf na de vorige finale van The Voice Of Holland (TVOH) namelijk aan dat het een volgende keer anders zou gaan als het aan haar lag. Toch blijft de finale hetzelfde en ook de coaches, presentatoren en rondes blijven ongewijzigd: van de battles tot de knock-outs.

Laatste The Voice Of Holland?

Vanaf volgend seizoen zou The Voice Nederland volgens Tina een co-productie met België kunnen worden. Dat zou de kosten drukken en mogelijk de kans op een live finale vergroten. Tina noemt dat ‘de boost’ die het programma nodig zou hebben.

Jury en presentatie kunnen veranderen

Ook de jury zou bij zo’n co-productie kunnen veranderen, zonder gezichtsverlies. Volgens Tina zijn de huidige contracten voor twee jaar gesloten. Ze verwacht dat Suzan & Freek zouden blijven, als de gezondheid van Freek dat toelaat, mede door hun bekendheid in België. Dinand Woesthoff en Willie Wartaal ziet Tina eerder vertrekken.

Qua presentatie denkt Tina dat Chantal zal blijven, maar over Edson da Graça is ze minder zeker. Koen Wauters zou volgens haar een goede vervanger zijn, omdat Chantal met hem ook Got Talent presenteert.

De winnaar van The Voice Kids is mogelijk gelekt: