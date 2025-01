Grote opluchting voor Paul de Leeuw

Tekst: Nicky Molendijk

Goed nieuws voor Paul de Leeuw. De presentator is voor het achtste jaar op rij schoon van blaaskanker. Dat deelt De Leeuw met zijn volgers op Instagram.

De uitslagen van zijn medische onderzoeken zijn gelukkig weer goed. “Voor het 8e jaar een schone blaas! En doorrrr!” schrijft de presentator bij het bericht.

Instagram: Paul de Leeuw

In 2017 maakte Paul bekend dat hij een milde vorm van blaaskanker had. Het jaar daarvoor werd de tumor verwijderd, maar de kanker keerde later terug. In een interview met Hanneke Groenteman in De Balie in Amsterdam zei hij hier het volgende over: “Ik ben door een hel gegaan”.

In april 2017 werd de presentator schoon verklaard.