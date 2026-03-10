Alex uit Over Mijn Lijk op 37-jarige leeftijd overleden

Tekst: Denise Delgado

Verdrietig nieuws: Alex, bekend van ‘Over Mijn Lijk’, is op 37-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft dat via Instagram bekendgemaakt. De jonge vader overleed maandagavond.

In het bericht deelt de familie hun enorme verdriet. “Lieve allen, gisteren hebben we helaas met oneindig veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn allerliefste en sterkste man en de allerbeste, grappigste en liefste papa van de hele wereld”, schrijven zij.

De afgelopen weken leefden Alex en zijn naasten in grote onzekerheid. Enkele weken geleden onderging hij een zware hersenoperatie, die hij zelf omschreef als ‘alles of niets’. De ingreep was nodig omdat zijn agressieve hersentumor in korte tijd hard groeide.

Na de operatie ging het al snel de verkeerde kant op. In hun blog vertelde Linda dat Alex niet meer wakker werd, meerdere epileptische aanvallen kreeg en kampte met koorts en vochtophoping in zijn hoofd. Artsen probeerden zijn medicatie verschillende keren bij te stellen, maar verbetering bleef uit.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Daarbij bleek dat tumorcellen ook in de botranden van zijn schedel zaten. Artsen vreesden dat de tumoren zijn herstel zouden inhalen. Thuiszorg bleek niet langer haalbaar, omdat Alex dag en nacht intensieve zorg nodig had. Na een bezoek aan een hospice werd besloten dat hij daarheen zou verhuizen voor zijn laatste dagen.

Alex leefde al ruim elf jaar met een hersentumor. Recent kwam daar nog een tweede, zeldzame kanker bij: spindelcel sarcoom. In het achtste seizoen van Over Mijn Lijk deelde hij samen met zijn vrouw en hun zoon Aaron hun aangrijpende verhaal.

Ook via Instagram hield het gezin volgers op de hoogte. Daarnaast schreven ze openhartig op hun blog, met updates vanuit het ziekenhuis en over hun leven samen in deze zware periode.

BEELD: BNN/VARA