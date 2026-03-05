Kees van der Spek vindt: alle drugs moet legaal worden

Tekst: Evelien Berkemeijer

In RTL Tonight pleit Kees van der Spek voor legalisering van cannabis. In de discussie met Beau van Erven Dorens schuift hij het idee naar voren dat niet alleen wiet, maar uiteindelijk alle drugs uit de illegaliteit gehaald zouden moeten worden.

Beau van Erven Dorens werpt tegen dat wiet ook drugs is en dat mensen eraan onderdoor gaan. Kees van der Spek zet daar een vergelijking tegenover: hij kan ‘tien liter whisky op de hoek’ halen’ terwijl ‘daar niemand iets van zegt’.

Whisky als tegenargument

Kees laat met die vergelijking zien hoe scheef de discussie wordt gevoerd. Waar cannabis nog steeds als drugs wordt weggezet, wijst hij op alcohol als een legaal middel dat óók schadelijk kan zijn, maar maatschappelijk veel minder snel tot verboden leidt.

Tekst gaat verder onder video.

Van gedooglijn naar volledig legaal

Kees haalt ook voorbeelden uit Noord-Amerika aan: in Amerika en Canada zou legalisering goed werken: ‘Het gebruik is niet super veel toegenomen.’ Tegelijk verwijst hij naar de jaren 70, toen drugssoorten uit elkaar werden getrokken om softdrugs te gedogen en zo afstand te creëren tot het criminele milieu rond harddrugs. Maar, zegt hij, ‘Als je het ene helemaal legaliseert en het andere niet…’ Daarom gaat hij een stap verder: alle drugs moeten gelegaliseerd worden. ‘Diep in mijn hart wel’, zegt Kees.

Foto: ANP