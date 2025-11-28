Pauline Wingelaar slikte te veel XTC, met alle gevolgen van dien

Tekst: Denise Delgado

Een oud-en-nieuwtripje naar Parijs liep voor Bo Wilkes (38) en Pauline Wingelaar (39) totaal anders dan gepland. In hun podcast ‘Bo en Pauline: Genoeg over ons’ vertellen de twee openhartig hoe één onschuldig pilletje veranderde in een nacht die ze nooit meer vergeten.

Jong en naïef

De dames waren begin twintig toen ze spontaan naar de Franse hoofdstad reden om daar met vriendinnen het nieuwe jaar in te luiden. Het plan: feesten, lachen, champagne. De realiteit bleek iets pittiger. Via via kregen ze XTC in handen, iets wat volgens Bo typisch ‘jong en naïef’ was.

Tweeënhalve pil

Pauline voelde weinig van de halve pil die ze innam en besloot er nog één te nemen. En daarna nóg één. “Ik zweer het, ik heb tweeënhalve pil op in anderhalf uur tijd,” biecht ze op. Bo kon haar oren niet geloven: “Nee, heb je er zo veel op?!”

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Muur aflikken

Wat ze niet wisten: de pillen bleken pure MDMA te zijn. En dat hakte er bij Pauline keihard in. Bo herinnert zich het moment nog haarscherp: “Ik weet nog dat ik me omdraaide en dat Pauline de muur stond af te likken. Je had gewoon een overdosis.”

Pauline zelf weet vooral nog dat ze stond te kauwen alsof haar leven ervan afhing. “Ik had mijn hele mond kapot gebeten. Het was echt eng.”

Levensles

De nacht eindigde uiteindelijk zonder blijvende schade, maar wel met een flinke levensles. “Achteraf is het een goed verhaal, maar het was echt onverantwoord”, zegt Pauline. “We lachen er nu om, maar het was best heftig,’ vult Bo aan. Sinds die avond hebben de twee geen drugs meer aangeraakt.

Bekijk ook:

BEELD: ANP