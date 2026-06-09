Frans Bauer is trotse opa: ‘Kan niet uitleggen hoe ik me voel’

Tekst: Emelie van Kaam

Voor Frans Bauer is er momenteel niets mooiers dan het zien van zijn kleinzoon. Hij is apetrots en kan zijn gevoelens eigenlijk geen woorden geven. Maar de komst van kleine Jan is ook confronterend, deelt hij deze week in Weekend. “Mijn moeder denk dat het een van mijn kinderen is.”

Twee maanden geleden werd Frans Bauer opa. Danique, de vriendin van Frans’ zoon Jan, beviel destijds een maand te vroeg van zoon Jan. De kersverse grootvader is helemaal in de wolken, vertelt hij in Weekend. “Ik kan niet eens uitleggen hoe ik me erbij voel. Ik kan me niks mooiers voorstellen. Als ik mijn kleinzoon zie, ben ik geestelijk helemaal vertrokken.”

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Geweldig

Volgens Frans is kinderen krijgen een van de mooiste dingen die je als mens kan meemaken. Maar je kind dat een kind krijgt overtreft voor hem alles. “Dat is echt geweldig mooi. Ik begrijp mijn vader nog veel beter. Ik hoop dat ik straks een zelfde opa zal zijn als mijn vader, die heel veel leuke dingen met de kleinkinderen gaat doen.”

Confronterend

Maar de kleine brengt ook pittige situaties met zich mee. Bijvoorbeeld wanneer Frans met kleine Jan naar zijn moeder Wies gaat. Zij lijdt aan alzheimer en woont sinds vorig jaar in een zorgcentrum. “Ze denkt soms dat het een van mijn kinderen is. Dus ze gaat dan terug in de tijd en denkt dat kleine Jantje mijn Jantje is. Dat is wel heel confronterend. Want soms denkt ze echt dat het een van mijn kinderen is. Mijn moeder is wel heel serieus wat dementie betreft.”

Lees het hele interview met Frans Bauer in Weekend editie 24, vanaf 10 juni in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.