Mariska Bauer over vermeend vreemdgaan Frans Bauer: ‘Not done’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Mariska Bauer heeft in Het Waren 2 Fantastische Dagen afgerekend met de roddels over een vermeende affaire van haar man Frans Bauer met zangeres Sieneke. Er gingen een tijdlang geruchten rond, maar volgens Mariska klopt daar niets van.

Mariska Bauer zegt niet te begrijpen waarom het verhaal ooit zo’n vlucht nam. Ook wijst ze erop dat de vermeende ‘weekendjes weg’ simpelweg niet konden plaatsvinden. In haar ogen is het onlogisch dat zoiets buiten haar zicht zou gebeuren.

Weekendje weg onmogelijk

In het programma reageert Mariska Bauer duidelijk op het idee dat Frans Bauer stiekem met een ander zou hebben afgesproken. Ze maakt het concreet door terug te redeneren: als er echt uitstapjes zouden zijn geweest, had zij dat moeten merken. ‘Dan schrijven ze: ‘Ze gaan weekendjes weg’, weekendjes weg? Wanneer dan? Waar was ik dan? Dat moet ik dan toch weten?’ Daarmee veegt ze de suggestie van tafel dat er een verborgen dubbelleven mogelijk was.

Brace legt een scenario voor

Zanger Brace prikt vervolgens door op een hypothetisch voorbeeld: wat als Frans naar haar toe zou komen met de bekentenis dat hij iemand anders had gezoend, terwijl die persoon ook nog eens over zijn ‘broek gewreven’ had? Het is precies het soort vraag waarmee geruchten in een gesprek ineens persoonlijk worden, maar Mariska laat geen ruimte voor twijfel.

De grens van Mariska Bauer

Mariska is resoluut over wat voor haar de grens is. ‘Not done. Dat is gelijk klaar. Kom op, dag!’ zegt ze, zonder omwegen. Dat Christina Curry en Brace vinden dat er over “een kusje” nog te praten valt, vindt ze moeilijk te bevatten. ‘Jullie komen echt uit een andere generatie!’ reageert ze, waarmee ze duidelijk maakt dat haar normen daarin niet onderhandelbaar zijn.

Foto: ANP