Christiaan Bauer grapt over seks na onthullende woorden van moeder Mariska: ‘Had ik niet hoeven weten’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Mariska Bauer liet zich in Het Waren 2 Fantastische Dagen opvallend open uit over de seks met Frans Bauer. Dat leverde een uitgesproken moment op, dat later ook bij zoon Christiaan terechtkwam.

Toen Shownieuws hem ernaar vroeg, reageerde Christiaan Bauer zichtbaar ongemakkelijk. Tegelijk probeerde hij het luchtig te houden en kon hij ook wel lachen om de openheid van zijn moeder Mariska Bauer.

Lees ook: Mariska Bauer openhartig over seksleven met Frans Bauer

Mariska Bauer praat vrijuit over wat werkt

In Het Waren 2 Fantastische Dagen krijgt Mariska de vraag van Christina Curry hoe zij en Frans het na zoveel jaar spannend houden. Mariska antwoordt daar direct op en zegt: ‘In de slaapkamer weten wij elkaars allerbeste plekjes. Wij weten alles van elkaar.’

Tekst gaat verder onder video.

Reactie van Christiaan Bauer

Het fragment wordt vervolgens aan Christiaan voorgelegd door Shownieuws. Hij gunt het zijn ouders, maar had deze details liever niet gehoord: ‘Dat vind ik hartstikke fijn voor ze, maar dat had ik niet hoeven weten.’ Christiaan vertelt daarbij dat hij nog in het beginnende stadium van zijn relatie zit, maar grapt dat hij zijn moeder om tips zal vragen als ze de dertig jaar aantikken.

Thuis liever snel door

Mariska ziet er zelf geen probleem in en vindt dat zulke gesprekken gevoerd moeten kunnen, net zoals dat thuis ook is gebeurd. Christiaan beschrijft hoe hij het moment daarna aanvloog: ‘Ik kwam thuis, ik zeg: ‘Gefeliciteerd, geweldig gedaan jullie twee’ en verder wilde ik er zo min mogelijk over zeggen. Ben ik gelijk maar naar mijn kamer gerend’, lacht hij ongemakkelijk.

Lees ook: Christiaan Bauer straalt met nieuwe liefde Rosalie

Foto: ANP