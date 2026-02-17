Christiaan Bauer straalt met nieuwe liefde Rosalie na optreden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het kersverse stel laat zich voor het eerst samen zien bij Shownieuws.

Eind januari werd bekend dat Christiaan Bauer een nieuwe relatie heeft en nu verscheen hij, nadat hij inviel voor Frans Bauer tijdens carnaval, met Rosalie van der Horst voor de camera van Shownieuws.

Zo sloeg de vonk over

Over het ontstaan van de relatie vertelde Christiaan eerder al meer: ‘We kennen elkaar wel al een hele lange tijd en op een gegeven moment merk je dat het toch iets meer dan vrienden is en dan slaat de vonk over.’ Hij vertelde dat ze dicht bij elkaar wonen en de relatie nog in een vroeg stadium zat.

Trots en tourmanager

Toen Shownieuws vroeg hoe het voor haar is om hem te zien optreden, zei Rosalie: ‘Dan zie ik hem in zijn element, dat vind ik echt leuk, dan ben ik echt trots.’ Volgens Christiaan regelt Rosalie al veel en verzorgt ze hem goed. Conclusie? ‘Een soort tourmanager!’

Valentijn en plannen voor de zomer

Op Valentijnsdag verraste Christiaan zijn geliefde met een liefdesbrief van twee kantjes, een powerpointpresentatie en video. Begin juli gaan ze samen naar de Champagnestreek. Ook vooruit kijken ze naar de rol die Christiaan erbij zal krijgen: die van oom, binnenkort. Rosalie concludeert: ‘Wij worden die gezellige oom en tante, dat er altijd een borrelplankje klaar staat. Dat iedereen kan komen spelen. Wij worden de crèche.’

Foto: ANP