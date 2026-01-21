Van kleuterklas tot date: Christiaan Bauer bevestigt nieuwe liefde

Tekst: Evelien Berkemeijer

Op Instagram laat Christiaan Bauer weten dat hij opnieuw gelukkig is in de liefde. Hij deelt beelden met Rosalie van der Horst én een kleuterklasfoto waarop ze al samen staan. Het bijschrift spreekt boekdelen: ‘Van kleuterklas naar date night’.

De aankondiging van Christiaan Bauer volgt nadat hij er in Emilie Op Volle Toeren op Sterren NL Radio al over sprak. Daar noemde hij de relatie nog pril, maar wel heel leuk. Ook werd duidelijk dat de twee elkaar al jaren kennen.

Van oude klasfoto naar verse feedpost

De serie foto’s op Instagram bestaat uit recente plaatjes en een jeugdfoto uit de kleuterklas. Daarmee maakt Christiaan zichtbaar dat hij en Rosalie al lang een band hebben. Het onderschrift ‘Van kleuterklas naar date night’ legt die lijn direct en eenvoudig uit.

Radioshow zet de context neer

In Emilie Op Volle Toeren benadrukte Christiaan dat het nog vroeg is, maar dat hij het goed heeft met Rosalie. Hij vertelde ook dat ze vlak bij elkaar wonen. Over het omslagpunt zei hij: ‘We kennen elkaar wel al een hele lange tijd en op een gegeven moment merk je dat het toch iets meer dan vrienden is en dan slaat de vonk over.’

Reacties na eerdere breuk

Eind december liet Christiaan weten dat hij en zijn ex-vriendin na ruim vier jaar uit elkaar gingen. Onder de nieuwe post reageerde iemand kritisch met: ‘Nou dat verdriet is snel over’, waarop een andere volger counterde: ‘Ze zijn niet voor niets uit elkaar. En volgens mij had hij de beslissing genomen. Zo gaat dat als je jong bent dan ga je verder.’ In de radioshow was het Emilie die benoemde dat de relatie met zijn ex al eerder voorbij was, maar dit pas in december naar buiten kwam. Zij zegt ook dat er nog een goede band is.

Foto header: ANP