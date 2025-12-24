Relatie Christiaan Bauer na ruim 4 jaar gestrand

Christiaan Bauer (24) viert voor het eerst in jaren kerst als vrijgezel. De oudste zoon van Frans en Mariska vertelt aan RTL Boulevard dat zijn relatie met Kim Wijers na 4 1/2 jaar op de klippen is gelopen.

De relatie klapte zo’n twee maanden geleden, vertelt Christiaan. Dat wordt dus een heel andere kerst dan Christiaan gewend is. ‘Ik ben vrijgezel, dus dit wordt mijn eerste kerst zonder vriendin in 4,5 jaar tijd.’ Hij en Kim, die ook regelmatig te zien was in hun realityserie De Bauers, gingen als vrienden uit elkaar. ‘Toen we iets kregen, waren we nog erg jong en zaten we nog in onze studententijd. Op een gegeven moment kun je erachter komen dat het niet meer helemaal matcht en dus niet meer werkt.’ Dus, vervolgt Christiaan: ‘Dan kun je beter op een goede manier uit elkaar gaan.’

Moeilijk

Maar, geeft hij toe, hij vindt het nog steeds moeilijk. ‘Ze is natuurlijk lang hier thuis geweest en heeft veel meegemaakt met ons. Dan is het lastig om daar afscheid van te nemen.’

