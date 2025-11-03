Barbecue Bij Frans Bauer In Fijnaart

Frans en Mariska Bauer in blijde verwachting van eerste kleinkind

Tekst: Denise Delgado

03/11/2025

Het feest kan niet op in huize Bauer: Frans (51) en Mariska (49) worden opa en oma! Hun zoon Jan (23) en zijn vriendin Danique verwachten in mei hun eerste kindje.

Op Instagram deelt de familie het heuglijke nieuws met een warme familiefoto waarop Jan en Danique trots de echo vasthouden. ‘En nu mogen we het ein-de-lijk vertellen! Ons hart barst bijna van trots en geluk,’ schrijven Frans en Mariska dolgelukkig.

Klein wondertje

Ook aanstaande ouders Jan en Danique laten van zich horen: ‘Twee harten, één droom… In mei worden we papa en mama. We kunnen niet wachten om jou te ontmoeten, klein wondertje je bent nu al ons grootste geluk.’

Onder de aankondiging regent het felicitaties van vrienden en collega’s. ‘Gefeliciteerd’, schrijft zangeres Emma kok. Ook Jan Smit reageert enthousiast: ‘Van harte gefeliciteerd. Toppers!’

