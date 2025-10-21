Frans en Mariska Bauer overwinteren voor nieuw programma onder de Spaanse zon

Na jaren vol optredens, gezinsdrukte en volle agenda’s is het tijd voor bezinning voor Frans Bauer (51) en zijn vrouw Mariska (49). In hun nieuwe AVROTROS-serie ‘Frans & Mariska, Stellen op de Proef’ onderzoeken ze of overwinteren in Spanje de sleutel kan zijn tot een nieuw, rustiger hoofdstuk samen.

Lege nest

Al ruim dertig jaar zijn Frans en Mariska elkaars vaste anker. Terwijl Frans door het land trekt voor zijn shows, zorgt Mariska thuis in Fijnaart dat alles op rolletjes loopt. Maar nu hun vier zonen steeds zelfstandiger worden en het lege nest dichterbij komt, vragen de Bauers zich af: wat willen wij straks samen met die nieuwe vrijheid?

Onder de Spaanse zon

In de serie laten ze hun vertrouwde leven tijdelijk achter zich om te proeven aan het bestaan onder de Spaanse zon. Tussen de sinaasappelbomen en zeegezichten onderzoeken ze of het zuiden van Europa misschien hun toekomst is.

Bekende stellen

Dat doen ze niet alleen: in elke aflevering krijgen ze gezelschap van een ander bekend stel dat eveneens nadenkt over de volgende fase in het leven. Onder anderen Danny en Jenny de Munk, Hans en Wendy Kazàn, John en Kees de Bever, Tooske en Bastiaan Ragas en Erben en Renate Wennemars sluiten aan.

Samen praten ze over ouder worden, loslaten, liefde en opnieuw ontdekken wat ze samen willen. Natuurlijk is er ook ruimte voor luchtige momenten, Spaanse tapas en zonnige humor, helemaal in Bauer-stijl.

Frans & Mariska, Stellen op de Proef is vanaf zaterdag 27 december om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 1 te zien.

