Mariska En Frans Bauer In Kerstsfeer

Frans en Mariska Bauer overwinteren voor nieuw programma onder de Spaanse zon

Tekst: Denise Delgado

21/10/2025

Na jaren vol optredens, gezinsdrukte en volle agenda’s is het tijd voor bezinning voor Frans Bauer (51) en zijn vrouw Mariska (49). In hun nieuwe AVROTROS-serie ‘Frans & Mariska, Stellen op de Proef’ onderzoeken ze of overwinteren in Spanje de sleutel kan zijn tot een nieuw, rustiger hoofdstuk samen.

Lege nest

Al ruim dertig jaar zijn Frans en Mariska elkaars vaste anker. Terwijl Frans door het land trekt voor zijn shows, zorgt Mariska thuis in Fijnaart dat alles op rolletjes loopt. Maar nu hun vier zonen steeds zelfstandiger worden en het lege nest dichterbij komt, vragen de Bauers zich af: wat willen wij straks samen met die nieuwe vrijheid?

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Bijzonder moment voor zoon Frans Bauer

Onder de Spaanse zon

In de serie laten ze hun vertrouwde leven tijdelijk achter zich om te proeven aan het bestaan onder de Spaanse zon. Tussen de sinaasappelbomen en zeegezichten onderzoeken ze of het zuiden van Europa misschien hun toekomst is.

Bekende stellen

Dat doen ze niet alleen: in elke aflevering krijgen ze gezelschap van een ander bekend stel dat eveneens nadenkt over de volgende fase in het leven. Onder anderen Danny en Jenny de Munk, Hans en Wendy Kazàn, John en Kees de Bever, Tooske en Bastiaan Ragas en Erben en Renate Wennemars sluiten aan.

Samen praten ze over ouder worden, loslaten, liefde en opnieuw ontdekken wat ze samen willen. Natuurlijk is er ook ruimte voor luchtige momenten, Spaanse tapas en zonnige humor, helemaal in Bauer-stijl.

Frans & Mariska, Stellen op de Proef is vanaf zaterdag 27 december om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 1 te zien.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @AVROTROS

LEES OOK

Kelly de Vries stopt als directeur van Peter R. de Vries Foundation
René van der Gijp verklapt: ‘De mannen van VI praten niet met elkaar’
Isa Hoes deelt ontroerende boodschap op verjaardag zoon
Zangeres Anastacia viert jubileum met show volgend jaar in AFAS Live

Uit andere media

Party John de Bever

John de Bever vertelt over start muziekcarrière

In de serie ‘De Troubadours’ blikt zanger John de Bever terug op de beginjaren van zijn muzikale loopbaan. De zanger, die later landelijke bekendheid kreeg met nummers als ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’, vertelt openhartig over zijn eerste optredens, zijn ontdekking en de bijzondere ontmoeting met producer Pierre Kartner.
Weekend Premiere Toen Ik Je Zag Isa Hoes

Isa Hoes deelt ontroerende boodschap op verjaardag zoon

Op de 27e verjaardag van haar zoon Merlijn heeft Isa Hoes (58) een liefdevolle post gedeeld op Instagram. Met een oude foto en warme woorden blikt ze terug op zijn leven: van de tijd in de armen van zijn vader Antonie Kamerling tot de man die hij nu is.
Vriendin seks ex slecht idee

Waarom de seks met je ex zo verleidelijk is (maar geen goed idee)

Ooit in de verleiding geweest om seks te hebben met je ex? Misschien was het een late avond, een moment van eenzaamheid of gewoon de wetenschap dat je elkaar nog kent en begrijpt? Veel vrouwen herkennen zich erin, en het gebeurt vaker dan je denkt. Maar waarom voelt het zo onweerstaanbaar? En is het eigenlijk wel slim?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise