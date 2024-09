Danny de Munk neemt niets meer voor lief

Danny de Munk werd in 2022 door een vrouw beschuldigd van verkrachting, een incident dat volgens haar zestien jaar geleden zou hebben plaatsgevonden. Na maanden van onzekerheid en een intensief juridisch proces, werd Danny niet vervolgd wegens gebrek aan bewijs. “Het was een ongelooflijk zware periode”, vertelt hij deze week in Weekend. “Maar ik was vastbesloten mijn naam te zuiveren.”

Hij had verdere stappen tegen zijn aanklaagster kunnen ondernemen, maar besloot niet verder te procederen. “Ik had nog via een artikel 12-procedure een klacht kunnen indienen over het niet vervolgen van de vrouw, maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het achter me te laten en de draad weer op te pakken.”

Door het hele gebeuren is Danny veranderd, vertelt hij. “Ik neem niets meer voor lief. Want ik weet: zo heb je alles, zo heb je niets. Opeens kan het van je worden afgenomen. Het enige wat je kunt doen, is genieten van de momenten die je hebt en proberen er het beste van te maken.”

Jubileum

En dat gaat hij doen ook. Hij zit inmiddels veertig jaar in het vak, dus dat vraagt om een groots feest. “We zijn bezig met concerten, dat kan ik alvast verklappen. Maar verder? Wacht het maar even af. Het wordt in ieder geval groots. Een veelzijdige carrière van veertig jaar mag gevierd worden.”

Beeld: NL BEELD

