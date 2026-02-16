Mariska Bauer openhartig over seksleven met Frans Bauer

Mariska Bauer geeft een opvallend openhartig inkijkje in haar relatie met Frans Bauer.

In Het Waren 2 Fantastische Dagen is Mariska Bauer komende zondag te zien, samen met Christina Curry en Brace. Wanneer Christina vraagt hoe ze het na zoveel jaar spannend houden in de slaapkamer, komt er een eerlijk antwoord.

Spannend houden gaat prima

Mariska benadrukt dat het spannend houden geen enkel probleem is. Sterker nog, ze ziet juist groei: ‘Hoe ouder je wordt, hoe beter het gaat.’ Ook waarom het beter gaat naarmate ze ouder worden, is voor haar helder. ‘In de slaapkamer weten wij elkaars allerbeste plekjes. Wij weten alles van elkaar.’ Die vertrouwdheid is volgens haar de sleutel tot plezier en ontspanning.

De Bauers in de slaapkamer

Als Christina luchtig concludeert: ‘Fransie’s got it going on’, reageert Mariska gevat met: ‘Hé en Mariska dan?’ Een knipoog die laat zien dat niet alleen Frans, maar ook Mariska zelf vol zelfvertrouwen in de relatie staat.

