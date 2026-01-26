60e Gouden Televizier Ring Gala Mariska Bauer

Mariska Bauer viert 50e verjaardag: ‘Smoorverliefd op het leven’

Tekst: Denise Delgado

26/01/2026

Feest bij de Bauers! Mariska Bauer viert haar 50e verjaardag en deelt op Instagram een warme boodschap over haar nieuwe levensfase.

‘Vandaag is de dag dat ik 50 geworden ben. Bijna oma, met een hart vol mooie vooruitzichten en smoorverliefd op het leven,’ pent Mariska onder een zwart-wit foto van zichzelf.

Familie als grootste cadeau

Voor Mariska draait alles om thuis. ‘Zij zijn mijn trots, mijn lach, mijn liefde en elke dag weer het bewijs dat het leven écht mooi is.’

Liefdevolle woorden van Frans

Frans Bauer laat de mijlpaal niet stilletjes voorbijgaan en zet zijn vrouw in het zonnetje. ‘Vanaf nu is ze Sarah!’ grapt hij, om vervolgens serieus te worden: ‘De jaren zijn voorbij gevlogen, maar jij bent alleen maar mooier geworden. Ik hou heel veel van jou.’

Trots van de kinderen

Ook oudste zoon Christiaan spreekt zijn dank uit. ‘Zo dankbaar voor alles wat jij bent en doet. Je liefde, steun en warmte betekenen meer voor mij dan woorden kunnen zeggen. Ik ben zo dankbaar dat jij mijn mama bent,’ schrijft Christiaan onder een reeks foto’s uit de oude doos. ‘Gefeliciteerd lieve mama, op nog heel veel mooie jaren samen.’

