Zo vader, zo zoon: Christiaan Bauer treedt op bij Ahoy-shows vader Frans

Christiaan Bauer is de eerste gastartiest tijdens de shows die zijn vader, Frans Bauer, op 18 en 19 oktober van dit jaar in Rotterdam Ahoy geeft. Dat heeft de 50-jarige zanger vrijdag via Instagram bekendgemaakt.

Frans deelt daar een video waarin hij zijn 22-jarige zoon een taart geeft, omdat diens eerste single Vlinders vrijdag is verschenen. In het filmpje vraagt Frans ook of Christiaan zijn eerste gastartiest wil zijn. “Wat is daarop jouw antwoord?”, vraagt Frans. Daarop antwoordt Christiaan volmondig “ja”.

In het bericht dat Frans deelt, beschrijft hij het als “een machtig mooi moment”.