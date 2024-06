Frans Bauer Jr. heeft zorgen om moeder Mariska: ‘Ze heeft geen rem’

Frans Bauer Jr. maakt zich zorgen om zijn moeder, vertelt hij deze week in Weekend. Na haar herseninfarct is ze nog steeds niet helemaal de oude. “Maar ze heeft geen rem, die blijft doorgaan.”

Mariska Bauer werd in 2022 getroffen door een herseninfarct en is nog steeds niet helemaal de oude. Dat baart haar zoon Frans Jr. regelmatig zorgen. “Mama heeft geen rem, zeg maar. Die blijft maar doorgaan. Op een gegeven moment zie je dat ze moe is, maar dan blijft ze toch nog dat laatste beetje energie eruit persen. Dan denk ik: ga nu gewoon lekker even op de bank zitten, stop met wat je aan het doen bent. Dat zeg ik dan ook en vaak doet ze dat dan wel hoor.”

Opruimen

Frans Jr. helpt zijn moeder geregeld zodat zij wat rust kan nemen. “Soms ruim ik de was op. Of als de honden vervelend waren, ruim ik het allemaal op.”

