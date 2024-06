Frans Bauer woont in kapitale villa, maar: ‘Ik heb heimwee naar mijn woonwagentje’

Frans Bauer mag dan wel in een prachtige villa met zwembad wonen, maar het liefst gaat hij terug naar zijn oude vertrouwde woonwagentje, vertelde hij in een exclusief interview met Weekend. “Dat zwembad? Dat ligt er al twee jaar, maar ik ben er pas vier keer in geweest.”

Uitverkochte shows in Ahoy, tournees door Duitsland, een succesvolle realityserie en ga zo maar door. Menigeen zou ervan naast z’n schoenen gaan lopen. Maar niet Frans Bauer. Sterker nog, de zanger mag dan wel in een kapitale villa wonen, maar het liefst gaat hij terug naar zijn oude, vertrouwde woonwagentje. “Ik heb een mooi huis, maar ik denk ook vaak aan dat woonwagentje van vroeger. Waar je geboren bent, dat blijft. Soms heb ik er wel heimwee naar.”

Bang voor oorontsteking

Het mag duidelijk zijn dat Frans vooral geniet van de kleine dingen in het leven en niet veel nodig heeft om gelukkig te zijn. Is dat ook de reden dat het zwembad dat twee jaar geleden is aangelegd amper door hem wordt gebruikt? “Ik zal je heel eerlijk vertellen, ik denk dat ik er vier keer in ben geweest,” bekent de zanger. “Ik ben bang voor oorontstekingen.”

