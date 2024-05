Frans Bauer sloopt record Lee Towers

Frans Bauer keert dertien jaar na zijn laatste soloconcert in Rotterdam Ahoy terug in de concertzaal. Daar geeft de 50-jarige zanger op 18 en 19 oktober dit jaar een concert. Het gaat om de 52e en 53e show van Bauer in Ahoy. Daarmee verbreekt hij het record van Lee Towers.

Bauer noemt zijn terugkeer naar Ahoy een heel emotioneel moment in zijn leven. “De laatste keer, in 2011, was mijn vader er nog bij. Nu is dat niet meer zo. Ik ga er ongelofelijk mijn best voor doen om er iets prachtigs van te maken.” De zanger noemt Rotterdam Ahoy “de plek waar alles samenkomt” en vindt het sportpaleis “iconisch”. “Als je daar mag staan, is dat symbolisch voor een succesvolle muzikale carrière.”

Symbolische sleutel

Towers was vrijdagmiddag net als een grote schare pers aanwezig in Fijnaart, de woonplaats van Bauer, waar hij hem symbolisch de sleutel van “zijn thuis” overhandigde. “Dat ik vandaag, juist van Lee Towers, symbolisch de sleutel van zijn huis heb gekregen, doet me heel veel. Ik heb hem gevraagd om op 18 en 19 oktober toch nog een keer op zijn geliefde podium in Ahoy op te treden omdat hij daar thuishoort.”

Naast Towers ontvangt Bauer nog andere gasten tijdens zijn shows in Ahoy. Wie dat zijn, wordt later bekendgemaakt.