Oscar Kazàn niet te spreken over ex-schoonzus

Tekst: Emelie van Kaam

Dat zijn broertje Steven een dubbelinterview gaf met zijn ex Jamie Kames vindt Oscar Kazàn niet te versmaden. Als hij in zijn positie zou zitten zou hij woest zijn, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik was direct in de auto gestapt en weggereden.”

Oscar Kazàn, de oudere broer van Steven, heeft geen goed woord over voor zijn ex-schoonzus Jamie Kames en haar nieuwe liefde Vieze Jack. Hij vindt het dan ook onbegrijpelijk dat zijn broertje en zijn ex een dubbelinterview hebben gegeven omdat ze niet meer samen op theatertour gaan. “Als mij zou zijn overkomen wat Steven is overkomen, zou ik woest zijn.”

Boos

Oscar vindt het ongelofelijk hoe Steven Jamie de hand boven het hoofd blijft houden. “Ik zou dat niet kunnen. Ik ben boos en dan gaat bij mij gelijk de deur dicht. Als er geen kinderen in het spel zouden zijn, was ik direct de auto ingestapt en weggereden.”

Trouw

Dat Oscar niet te spreken is over het gedrag van zijn ex-schoonzus toonde hij begin augustus al op redelijk subtiele wijze in bovenstaande Instagrampost. “Vandaag zijn we tien jaar samen, nog steeds niet getrouwd – maar wel trouw,” leest het bijschrift. Een duidelijke sneer naar het gedrag van Jamie.

