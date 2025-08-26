Steven Kazan speelt nieuwe theatershow toch zonder Jamie Kames

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na hun scheiding is duidelijk geworden dat Steven Kazan en Jamie Kames hun nieuwe theatershow niet samen zullen spelen. Fans zullen de voorstelling voortaan solo door Steven zien.

Het duo had eerder aangegeven dat hun zakelijke samenwerking ongewijzigd zou blijven. Ze zeiden destijds: ‘Zakelijk gezien verandert er niks: Samen zullen we nog steeds met veel plezier (heul veel) theatershows spelen, Jamie zal het management blijven doen en je ziet ons gewoon nog als duo op tv’.

Tekst gaat verder onder post.

Steven en Jamie hebben besloten afstand te nemen

Op hun story lichten Jamie en Steven de gewijzigde situatie toe: ‘Huishoudelijke mededeling: De afgelopen maanden hebben we met veel plezier de nieuwe theatershow voorbereid. Misschien heb je onlangs in het nieuws gezien dat wij na 14 jaar uit elkaar gaan. Alhoewel we in eerste instantie ons hadden voorgenomen alsnog de shows samen te spelen, hebben we helaas alsnog besloten om daar van af te zien om elkaar de ruimte te geven.’

Jamie Kames zal niet deelnemen aan de show

Het betekent dat Jamie Kames niet meer te zien zal zijn in de voorstelling. ‘Dit betekent dat Steven Hoe Dan alleen zal gaan spelen’, meldt het duo. Fans hoeven niet teleurgesteld te zijn. ‘Wees niet getreurd, het belooft desalniettemin een geweldige voorstelling te worden vol nieuwe trucs en illusies. Steven hoopt je binnenkort in het theater te mogen ontvangen om er samen met jullie een onvergetelijke ervaring te maken.’

Lees ook: Steven Kazàn openhartig over breuk met Jamie Kames

FOTO: ANP