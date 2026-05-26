Henny Huisman over beste vriend: ‘Als hij er niet meer is, stop ik’

Tekst: Emelie van Kaam

Wanneer Henny Huisman denkt aan een goede vriendschap, dan denkt hij maar aan één persoon: Rein Sluik. Ze leerden elkaar kennen als tieners en Rein werd zelfs zijn manager. De vriendschap is zo belangrijk dat Henny het zonder Rein niet meer zou zien zitten. “Dan is het afgelopen, klaar.”

Half juni wordt Henny Huisman 75 jaar. In Weekend bespreekt hij deze week enkele belangrijke thema’s, zoals liefde, verdriet en natuurlijk vriendschap. Als hij wordt gevraagd naar zijn beste vriend komt er maar één naam boven. “Bij een hele goede vriendschap denk ik aan Rein Sluik. Ik ken hem al meer dan een halve eeuw, we waren al op ons zestiende bevriend. Hij is ook mijn manager geworden.”

Ouwehoeren

Wat vindt Henny het mooiste aan deze vriendschap? “Dat we nooit zijn uitgepraat en uitgelachen. Al is de rit nog zo lang, als we eenmaal thuis zijn, zitten we nog op de stoep te ouwehoeren met elkaar. Ik waardeer het meest in Rein dat hij totaal geen jaloezie kent. Hij gunt me álles, in plaats van dat hij het me misgunt, iets wat in Nederland veel voorkomt.”

Klaar

De vriendschap met Rein betekent zoveel voor Henny dat hij niet meer zou weten wat hij met zichzelf aan moet als dat er ineens niet meer is. “Als Rein er niet meer zou zijn, zal ik nooit meer optreden. Zonder hem zou het niet meer hetzelfde zijn. Nee, dan is het afgelopen, klaar.”

