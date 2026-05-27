Dennis van der Geest gehard door topsport: ‘Merk ik met alles’

Tekst: Emelie van Kaam

Door zijn tijd in de topsport is Dennis van der Geest niet meer zo makkelijk van zijn stuk te brengen. Maar uiteraard zijn er ook momenten in het leven die hem diep raken, bekent hij deze week in Weekend. “We proberen ons niet uit het veld te laten slaan.”

Tijdens zijn carrière als judoka heeft Dennis van der Geest menig tegenslag moeten verwerken en dat laat nog altijd zijn sporen na. Het heeft hem namelijk gehard voor tegenslagen in zijn privéleven. “Met alles. Door de topsport ben ik zó diep gegaan met mezelf op een plek waar ik niet zomaar meer kom. Die extreme heftigheid ga ik in een normaal dagelijks leven niet meer zo snel ervaren.”

Hecht

Toch gebeuren er nog steeds dingen die Dennis van zijn stuk brengen, zoals de kankerdiagnose van zijn vader, die een enorme klap was. “Vooral omdat we als familie zó ongelooflijk hecht zijn. We runnen samen een sportschool en mijn ouders en mijn broer wonen letterlijk vijf minuten bij me vandaan. We staan dicht bij elkaar als gezin. Dan komt zo’n diagnose inderdaad keihard binnen. Maar goed, als je de tachtig aantikt…”

Verdrietig

Dennis lijkt hiermee te zeggen dat dat soort dingen er dan bij horen. “Precies, dat zijn de verdrietige dingen die gebeuren. We proberen ons er niet door uit het veld te laten slaan en zoveel mogelijk te genieten van de waardevolle jaren die er wél zijn.”

