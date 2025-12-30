Patty Brard klaar met reality

Je kunt Patty Brard absoluut wakker maken om samen een lekkere realityserie te kijken. Maar zelf gevolgd worden door camera’s zal ze niet zo snel meer doen. Haar eerdere ervaring daarmee was namelijk niet de beste. Al geeft Patty deze week in Weekend ook toe dat ze nooit nooit moet zeggen. “Misschien met de juiste makers.”

Patty Brard begint met een drukke agenda aan het nieuwe jaar. Ze krijgt veel aanvragen voor diverse projecten en geniet daar met volle teugen van. Ze zegt tegen veel ja, maar er zijn ook zeker dingen waar ze nee tegen zegt. “Aan reality twijfel ik,” antwoordt ze wanneer Weekend haar vraagt wat voor tv-programma ze nooit meer wilt doen.

Dat ze zelf niet meer gevolgd zou willen worden door camera’s betekent overigens niet dat Patty niet graag naar realityprogramma’s kijkt. “Ik smul van realityseries als Andy & Melisa. Zij is echt de ruggengraat van het gezin. Wat gebeurt daar? Wat kramen die mensen allemaal uit? Haha, wat een leuke serie!”

Op haar eigen ervaring met het maken van een realityserie kijkt Patty minder enthousiast terug. “Priscilla (Patty’s dochter, red.) was toen heel jong en werd gevolgd naar Lausanne in Zwitserland. Ze zat daar op de hotelschool en was daar natuurlijk alleen maar aan de rol. Dat kon eigenlijk écht niet – ik kon daar ook niet naar kijken, haha! Maar met de juiste makers is het misschien helemaal anders. Dus zeg nooit “nooit”!”

