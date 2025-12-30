Patty Brard

Patty Brard klaar met reality

Tekst: Emelie van Kaam

30/12/2025

Je kunt Patty Brard absoluut wakker maken om samen een lekkere realityserie te kijken. Maar zelf gevolgd worden door camera’s zal ze niet zo snel meer doen. Haar eerdere ervaring daarmee was namelijk niet de beste. Al geeft Patty deze week in Weekend ook toe dat ze nooit nooit moet zeggen. “Misschien met de juiste makers.”

Patty Brard begint met een drukke agenda aan het nieuwe jaar. Ze krijgt veel aanvragen voor diverse projecten en geniet daar met volle teugen van. Ze zegt tegen veel ja, maar er zijn ook zeker dingen waar ze nee tegen zegt. “Aan reality twijfel ik,” antwoordt ze wanneer Weekend haar vraagt wat voor tv-programma ze nooit meer wilt doen.

Lees ook: Patty Brard emotioneel over overleden moeder in Open Casa

Smullen

Dat ze zelf niet meer gevolgd zou willen worden door camera’s betekent overigens niet dat Patty niet graag naar realityprogramma’s kijkt. “Ik smul van realityseries als Andy & Melisa. Zij is echt de ruggengraat van het gezin. Wat gebeurt daar? Wat kramen die mensen allemaal uit? Haha, wat een leuke serie!”

Nooit

Op haar eigen ervaring met het maken van een realityserie kijkt Patty minder enthousiast terug. “Priscilla (Patty’s dochter, red.) was toen heel jong en werd gevolgd naar Lausanne in Zwitserland. Ze zat daar op de hotelschool en was daar natuurlijk alleen maar aan de rol. Dat kon eigenlijk écht niet – ik kon daar ook niet naar kijken, haha! Maar met de juiste makers is het misschien helemaal anders. Dus zeg nooit “nooit”!”

Ons hele gesprek met Patty Brard lees je in Weekend editie 1. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

Uit andere media

Party Soccer Golden Shoe 2021 Gala Evening

Emma Heesters zet punt achter relatie

Zangeres Emma Heesters (29) is niet langer samen met haar vriend, de 31-jarige voetballer Wesley Hoedt. Het is niet voor het eerst dat het stel uit elkaar gaat. In 2023 waren Emma en Wesley ook al enkele maanden uit elkaar, na geruchten over vreemdgaan.
Vriendin Deze simpele veranderingen maken afvallen gemakkelijker

5 afvaltips die wél werken

Wil je graag afvallen, maar zie je door alle feiten – én fabels – door de bomen het bos niet meer? Geen nood: hier vijf tips die sowieso werken.
Weekend Mick Harren

Mick Harren (58) en zijn Kim (28) verwachten kindje

Zanger Mick Harren en zijn vriendin Kim verwachten hun eerste kind samen. Mick heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie. Net als Kim en Mick verheugen ze zich al enorm op de komst van de kleine, vertelt de zanger aan Shownieuws. Mick vertelt openhartig dat Kim zwanger raakte in de week dat zij haar…
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Emelie