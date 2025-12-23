Patty Brard

Patty Brard emotioneel over overleden moeder in Open Casa

Tekst: Evelien Berkemeijer

23/12/2025

In Open Casa deelt Patty Brard een openhartig moment over haar overleden moeder. Ze vertelt dat de as van haar moeder nog altijd in haar slaapkamer staat en waarom ze daar troost in vindt.

Aanleiding is een gesprek met Claude over grootste angsten, hij kiest voor het verliezen van een dierbare. Vervolgens vraagt Robbert Rodenburg aan Patty Brard hoe zij met verlies omgaat, omdat zij belangrijke mensen is verloren. Patty schiet vol en vertelt hoe dichtbij haar moeder voor haar nog voelt.

Lees ook: Patty Brard troost ernstig ziek jongetje tijdens vlucht – Weekend Online

As blijft dichtbij

Patty zegt dat de as van haar moeder nog in haar slaapkamer staat: ‘Ik wilde dat altijd uitstrooien, maar op de een of andere manier heb ik het idee dat zij over mij waakt.’ Ze vertelt dat ze haar moeder elke ochtend goedemorgen zegt en haar om hulp vraagt wanneer ze die nodig heeft. Haar moeder wilde altijd aan het strand wonen. Nu Patty in de duinen woont, voelt ze dat haar moeder daar nog wil blijven. Als Robbert opmerkt dat as uitstrooien ook als een definitief afscheid kan voelen, bevestigt Patty dat: ‘Ik vind het wel lekker dat ze er nog zit.’

Tekst gaat verder onder video.

Emoties en herinneringen

Patty merkt dat ook Claude emotioneel wordt. Na een knuffel schieten de tranen bij haar in de ogen: ‘Ik mis haar heel erg. Dus geniet echt van de mensen!’ Ze blikt terug op de coronatijd, waarin haar moeder alzheimer had en in totale paniek raakte als ze met een scherm ertussen moesten praten. Patty probeerde blij te blijven voor haar, maar zodra ze wegging, reikte haar moeder om het scherm heen en riep ze: ‘Nee, nee, nee!’ Met dat in gedachten weet Patty dat haar moeder nog bij haar wil blijven. Daarom blijft ze, zegt Patty, lekker in de slaapkamer.

FOTO: ANP

Uit andere media

Party Horoscoop

Jaarhoroscoop: Dit hebben de sterren voor je in petto in 2026

Deze horoscoop komt uit Party editie 52, waar deze nog uitgebreider beschreven staat!
Weekend Porteretten Van Belgische Cabaretier Philippe Geubels

Philippe Geubels open over toiletfobie: ‘In een file bijvoorbeeld’

De Vlaamse cabaretier Philippe Geubels (44) vertelt openhartig over zijn toiletfobie. Wat begon als pleinvrees, groeide uit tot een reeks fobieën die hem nog altijd parten spelen. Vooral het ontbreken van sanitair in de buurt blijkt een grote trigger.
Vriendin Schrijf Je In Voor De Nieuwsbrief (7)

Maud: ‘Vorig jaar Kerst zaten we nog samen te fonduen, nu is hij bij haar’

Als de vriend van Maud (35) het wel érg gezellig heeft met haar vriendin Mandy, beweren ze allebei dat er niets aan de hand is. “Maar mijn onderbuikgevoel zei allang dat er iets niets klopte.”
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien