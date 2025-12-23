Patty Brard emotioneel over overleden moeder in Open Casa

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Open Casa deelt Patty Brard een openhartig moment over haar overleden moeder. Ze vertelt dat de as van haar moeder nog altijd in haar slaapkamer staat en waarom ze daar troost in vindt.

Aanleiding is een gesprek met Claude over grootste angsten, hij kiest voor het verliezen van een dierbare. Vervolgens vraagt Robbert Rodenburg aan Patty Brard hoe zij met verlies omgaat, omdat zij belangrijke mensen is verloren. Patty schiet vol en vertelt hoe dichtbij haar moeder voor haar nog voelt.

Lees ook: Patty Brard troost ernstig ziek jongetje tijdens vlucht – Weekend Online

As blijft dichtbij

Patty zegt dat de as van haar moeder nog in haar slaapkamer staat: ‘Ik wilde dat altijd uitstrooien, maar op de een of andere manier heb ik het idee dat zij over mij waakt.’ Ze vertelt dat ze haar moeder elke ochtend goedemorgen zegt en haar om hulp vraagt wanneer ze die nodig heeft. Haar moeder wilde altijd aan het strand wonen. Nu Patty in de duinen woont, voelt ze dat haar moeder daar nog wil blijven. Als Robbert opmerkt dat as uitstrooien ook als een definitief afscheid kan voelen, bevestigt Patty dat: ‘Ik vind het wel lekker dat ze er nog zit.’

Tekst gaat verder onder video.

Emoties en herinneringen

Patty merkt dat ook Claude emotioneel wordt. Na een knuffel schieten de tranen bij haar in de ogen: ‘Ik mis haar heel erg. Dus geniet echt van de mensen!’ Ze blikt terug op de coronatijd, waarin haar moeder alzheimer had en in totale paniek raakte als ze met een scherm ertussen moesten praten. Patty probeerde blij te blijven voor haar, maar zodra ze wegging, reikte haar moeder om het scherm heen en riep ze: ‘Nee, nee, nee!’ Met dat in gedachten weet Patty dat haar moeder nog bij haar wil blijven. Daarom blijft ze, zegt Patty, lekker in de slaapkamer.

FOTO: ANP