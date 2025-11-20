Patty Brard troost ernstig ziek jongetje tijdens vlucht

Tijdens een vlucht naar New York kreeg Patty Brard onverwacht gezelschap dat haar diep raakte. De presentatrice ontmoette de vierjarige Pim, die vecht tegen neuroblastoom. De ontmoeting leidde tot een reeks hartverwarmende berichten die Patty later via Instagram deelde.

De post van Patty Brard omschrijft veel ontroering. Ze schreef waarom Pim en zijn ouders haar direct bijbleven. Ook voelde Patty een sterke behoefte om haar volgers te mobiliseren om het gezin te ondersteunen.

Ontmoeting op grote hoogte

Patty deelde op Instagram een foto van haar en Pim, gemaakt in het vliegtuig. In haar bericht schreef ze: ‘Pim is een ontzettend lief jongetje van 4 met een ernstige vorm van kinderkanker (neuroblastoom) en moet om de zoveel weken naar het Pennsylvania kinder oncologisch ziekenhuis voor behandelingen en dat kost die lieve strijdbare ouders bakken met geld!’ Ze riep haar volgers op om een bijdrage te doen.

Bericht van een dankbare moeder

Na de vlucht ontving Patty een aangrijpend bericht van Pims moeder. Zij schreef: ‘Soms gebeuren dingen precies op het moment dat je het het hardst nodig hebt. Zo voelde het toen wij jou in het vliegtuig ontmoetten. Alsof het niet zomaar toeval was, maar iets dat écht zo moest zijn.’ Verder schreef ze: ‘Je omhelzing, je lieve woorden, jouw oprechte aandacht… het raakte ons recht in het hart.’

Sprankje hoop in zware tijden

Volgens de moeder gaf Patty haar opnieuw moed om door te gaan. Ze schreef: ‘Het verhaal dat je met ons deelde over een ander jongetje die neuroblastoom uiteindelijk overwonnen heeft, heeft ons diep geraakt. In een inmiddels lange behandelperiode van bijna drie jaar, waarin alles spannend en onzeker is, gaf jouw verhaal ons een sprankje licht en hoop. Een gevoel dat we zó hard nodig hebben om door te blijven vechten voor onze Pim.’

Boodschap van kleine strijder Pim

Het bericht dat Patty ontving werd afgesloten met een boodschap van Pim zelf. Hij liet weten hoe het met hem ging: ‘Het is inmiddels dag 2 van mijn behandeling hier in Pennsylvania. Ik doe het goed en ik blijf elke dag knokken, hoor. Ik ben een echte bikkeltje. Dankjewel tante Patty, dat je ons zag, dat je ons voelde, en dat je bij ons wilde zijn op dat moment. Heel veel liefs van mij, papa en mama.’ Het tekent de kracht van de jongen en de diepe indruk die de ontmoeting bij beide kanten heeft achtergelaten.

