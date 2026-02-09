Ranking The Stars onder vuur: Patty Brard slaat terug

Tekst: Evelien Berkemeijer

De kijkcijfers van Ranking The Stars vallen tegen. Aan de tafel van Shownieuws werd dat onderwerp uitgespit, met Patty Brard als ervaringsdeskundige aan boord.

Mediakenner Tina Nijkamp ziet meerdere oorzaken voor het tegenvallen van de kijkcijfers van Ranking The Stars: verkeerde zender, een format dat volgens haar ‘uitgewrongen’ aanvoelt en minder scherpe grappen. Ze wijst ook op de recente kijkcijfers rondom Paul de Leeuw.

Lees ook: Moeder Paul de Leeuw verkeerde in levensgevaar: ‘Hel van een maand’

Mogelijke factoren voor flop Ranking The Stars

Volgens Tina past Ranking The Stars beter op Videoland of RTL 5 dan op RTL 4. Daarnaast noemt ze het format ‘uitgewrongen’ en ziet ze dat de toon milder is geworden. Over de rol van Paul is de tafel verdeeld, de suggestie van Tina: ‘Wellicht past hij op dit moment beter bij Omroep MAX’, zorgt voor debat. Niet iedereen ziet de presentator als de oorzaak.

Tekst gaat verder onder video.

Patty Brard maakt mening duidelijk

Patty Brard veegt het idee dat de presentator het probleem is van tafel en prijst Paul: ‘Zit heerlijk in zijn vel, zestien kilo afgevallen, heeft vier keer Ahoy gedaan, heeft daarbij ook nog De Vrienden Van Amstel veertien dagen gedaan.’ Ook dat kijkers de BN’ers die meedoen niet kennen, vindt Patty een zwak punt van kritiek: ‘Als mensen de kandidaten niet kennen, dan moeten ze misschien een keer naar een andere soort televisie kijken dan alleen het kastje dat ze zelf aan de muur hebben hangen. Of niet kijken.’ Ook wijst ze op uitgesteld kijken en de bewuste keuze van RTL: ‘Dit is besteld omdat ze weten dat het op RTL 4 uitgezonden kan worden, dat je daarna ook nog met uitgesteld kijken tegen een miljoen aan hangt en dat het heerlijk wegkijkt op Videoland op een lekkere zondagmiddag.’

Foto: Annemieke van der Togt – Togtstrip Fotografie