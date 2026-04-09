Uitspraak rechter: Talpa moet Yvonne Coldeweijer blijven betalen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Talpa moet de maandelijkse vergoeding aan Yvonne Coldeweijer blijven doorbetalen. Dat heeft de Amsterdamse voorzieningenrechter bepaald in een kort geding over de samenwerking tussen het mediabedrijf en de influencer. Wel moet Coldeweijer zich aan de gemaakte exclusiviteitsafspraken houden.

Sinds begin 2025 waren Talpa en Yvonne Coldeweijer met elkaar in gesprek over een nieuw programma op Net5. Het ging om een nog te ontwikkelen dagelijkse talkshow met meerdere tafelgasten, die zij zou presenteren. In april 2025 legden beide partijen hun afspraken vast in een overeenkomst.

Samenwerking liep spaak

Volgens Talpa verliep de samenwerking in de ontwikkelfase moeizaam. Het mediabedrijf stelde dat de ‘handelwijze, houding en het gedrag’ van Coldeweijer ervoor zorgden dat twee ervaren werknemers opstapten, tafelgasten afhaakten en de productie twee keer ernstig werd vertraagd. Talpa besloot daarop de overeenkomst te beëindigen en stopte ook de betalingen.

Instagram-bericht geen opzegging

Toen Coldeweijer later een videobericht op Instagram plaatste waarin zij haar frustratie uitsprak over de gang van zaken, zag Talpa dat als een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door haarzelf. De voorzieningenrechter gaat daar niet in mee. Volgens de rechter kan uit dat bericht niet worden afgeleid dat Coldeweijer de overeenkomst eenzijdig heeft opgezegd, zeker omdat haar werkzaamheden bij Talpa op dat moment al 2,5 maand waren beëindigd en concrete alternatieve voorstellen waren uitgebleven.

Talpa had afspraken moeten volgen

Ook de andere verwijten van Talpa zijn volgens de voorzieningenrechter onvoldoende voor een geldige beëindiging van de overeenkomst. Als het handelen van Coldeweijer zo ernstig was als het bedrijf stelde, had Talpa haar daar schriftelijk op moeten wijzen en duidelijk moeten maken welke gebreken er waren. Daarna had zij een redelijke termijn moeten krijgen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ook in de overeenkomst was opgenomen. Omdat Talpa dat niet deed en vanaf eind november 2025 al aanstuurde op beëindiging, moet het bedrijf de afgesproken maandelijkse vergoeding blijven betalen.

Exclusiviteit blijft overeind

Tegelijkertijd oordeelt de voorzieningenrechter dat Coldeweijer zich wel aan de exclusiviteitsafspraken moet houden. Zij mag geen actuele en nieuwswaardige items op haar vakgebied, oftewel ‘juice’, buiten Talpa om verspreiden. Ook mag zij zonder schriftelijke toestemming van Talpa geen opdrachten aannemen van concurrerende mediabedrijven, zoals omroepen of streamers.

