Iris Hond reageert op date uit het verleden die verdacht wordt van moord

Tekst: Evelien Berkemeijer

Iris Hond is diep geschokt door het nieuws over Clen V., die is aangehouden als verdachte in de moordzaak rond zijn vriendin. De pianist kende hem van haar programma Iris en de 12 Dates, waaraan hij in het verleden meedeed. Via RTL Boulevard laat ze in een statement weten aangeslagen te zijn door de ontwikkelingen.

Volgens Iris Hond was er destijds slechts sprake van een korte ontmoeting. Ze benadrukt dat het contact zich beperkte tot de opnames van het programma, inmiddels ruim zeven jaar geleden. Sindsdien is er volgens haar geen enkel direct contact meer geweest met Clen V.

De pianist maakt in haar reactie duidelijk dat de band met de verdachte minimaal was. ‘Er is op geen enkel moment sprake geweest van een relatie en er heeft ook nooit enig direct contact tussen hen plaatsgevonden na de opname.’ Daarmee wil Iris onderstrepen dat hun wegen zich na het programma niet meer hebben gekruist.

Gedachten bij slachtoffer en nabestaanden

In haar verklaring richt Iris zich vooral op de mensen die direct door de zaak zijn getroffen. Haar gedachten gaan naar het slachtoffer en haar nabestaanden, zo laat ze weten. Over de inhoud van de zaak zelf wil de pianist zich verder niet uitlaten. Daarnaast kondigt Iris aan geen verdere mededelingen meer te doen over de kwestie. Ze vraagt de media om haar privacy te respecteren. Daarmee houdt de pianist afstand van de zaak, zodat de aandacht vooral uitgaat naar de ernstige beschuldigingen tegen Clen V.