Agressie voor de camera: confrontatie van Max Terpstra eindigt in chaos

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wat begon als een poging om gedupeerde klanten te helpen, eindigde voor Max Terpstra in een grimmige confrontatie. De verslaggever van De Belbus van Kassa kreeg bij een bezoek aan een keukenboer in Steenwijk te maken met agressief gedrag.

Alice en Marco trokken aan de bel nadat zij vorig jaar voor 14.000 euro een nieuwe keuken kochten, maar nooit hun aanrechtblad ontvingen. Maandenlang werden zij aan het lijntje gehouden met allerlei smoesjes. Toen een oplossing na acht maanden nog altijd uitbleef, schakelden zij De Belbus in. En dus: Max Terpstra.

De Belbus grijpt in

Max Terpstra besloot samen met Alice en Marco naar de keukenboer, Lodewijk, af te reizen om verhaal te halen. De bedoeling was om op camera duidelijkheid te krijgen over het uitblijven van het aanrechtblad, waar het stel al maanden op wachtte.

Bezoek slaat om in chaos

Een gesprek op camera kwam er echter niet. Lodewijk weigerde mee te werken en de sfeer sloeg al snel volledig om. Max werd vervolgens hardhandig het pand uit geduwd, waarna ook de cameraman dreigend werd belaagd.

Beloftes zonder resultaat

Na het incident gingen Alice en Marco nog wel met de keukenboer in gesprek. Hij beloofde beterschap, maar daar kwam uiteindelijk niets van terecht. Voor het stel liep het uiteindelijk toch nog goed af, omdat een externe partij insprong en ervoor zorgde dat zij alsnog een nieuw aanrechtblad mochten uitkiezen.

Bron: Televizier