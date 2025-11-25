BNNVARA schrapt bekende titels als Kassa en First Dates vanwege bezuinigingen

Tekst: Denise Delgado

BNNVARA schrapt een reeks bekende programma’s. Onder andere ‘Kassa’, ‘First Dates’ en ‘Van Roosmalen & Groenteman’ verdwijnen uit de programmering, zo laat de omroep weten. De beslissing is het gevolg van ‘programmatische bezuinigingen’ binnen de publieke omroep.

Vanaf 2027 stopt BNNVARA met het produceren van Kassa, 3 op Reis, Wortelboer en Van Rossem, Proefkonijnen, Van Roosmalen & Groenteman, First Dates en het Nieuwjaarsconcert.

Door de sanering vervallen er 40 banen. ‘Het verdwijnen van al deze vaste titels komt heel hard aan; dit raakt het hart van onze programmering’, meldt de omroep in de verklaring.

Identiteit van de omroep

BNNVARA benadrukt dat vooral Kassa en 3 op Reis iconische titels zijn, die al bestonden vóór de fusie en een belangrijk deel van de identiteit van de omroep vormen. ‘En met Wortelboer en Van Rossem, Van Roosmalen & Groenteman, First Dates, Proefkonijnen en het Nieuwjaarsconcert verliezen we ijzersterke formats die met veel liefde en vakmanschap worden gemaakt, en ons publiek vaak al seizoenen lang weten te prikkelen en amuseren’,

‘Doet veel pijn’

Medewerkers zijn dinsdag op de hoogte gebracht van het besluit. ‘Dat doet veel pijn. Voor alle collega’s en voor alle trouwe kijkers van deze programma’s.’ Naast het verdwijnen van programma’s, gaat de omroep ook intern reorganiseren. ‘Hoeveel arbeidsplaatsen daarbij komen te vervallen, is op dit moment nog niet bekend.’

De bezuinigingen op de NPO zijn een plan van het gevallen kabinet. Of het nieuwe kabinet dit beleid nog bijstelt, is nog onzeker.

Opvallend is dat de omroep nog maar twee maanden geleden een nieuwe barman, Jeremy Zijlstra, introduceerde in First Dates. “Mijn eerste gevoel was meteen: dit is heel erg sneu en triest voor de collega’s die er al veel langer werken”, aldus Jeremy over het stoppen van het programma. Bekijk de video hieronder:

BEELD: Annemieke Van Der Togt