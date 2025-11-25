Foto: Annemieke Van Der Togt

BNNVARA schrapt bekende titels als Kassa en First Dates vanwege bezuinigingen

Tekst: Denise Delgado

25/11/2025

BNNVARA schrapt een reeks bekende programma’s. Onder andere ‘Kassa’, ‘First Dates’ en ‘Van Roosmalen & Groenteman’ verdwijnen uit de programmering, zo laat de omroep weten. De beslissing is het gevolg van ‘programmatische bezuinigingen’ binnen de publieke omroep.

Vanaf 2027 stopt BNNVARA met het produceren van Kassa, 3 op Reis, Wortelboer en Van Rossem, Proefkonijnen, Van Roosmalen & Groenteman, First Dates en het Nieuwjaarsconcert.

Door de sanering vervallen er 40 banen. ‘Het verdwijnen van al deze vaste titels komt heel hard aan; dit raakt het hart van onze programmering’, meldt de omroep in de verklaring.

Lees ook: BNNVARA ontkent gesprek met Vandaag Inside-trio

Identiteit van de omroep

BNNVARA benadrukt dat vooral Kassa en 3 op Reis iconische titels zijn, die al bestonden vóór de fusie en een belangrijk deel van de identiteit van de omroep vormen. ‘En met Wortelboer en Van RossemVan Roosmalen & GroentemanFirst DatesProefkonijnen en het Nieuwjaarsconcert verliezen we ijzersterke formats die met veel liefde en vakmanschap worden gemaakt, en ons publiek vaak al seizoenen lang weten te prikkelen en amuseren’,

‘Doet veel pijn’

Medewerkers zijn dinsdag op de hoogte gebracht van het besluit. ‘Dat doet veel pijn. Voor alle collega’s en voor alle trouwe kijkers van deze programma’s.’ Naast het verdwijnen van programma’s, gaat de omroep ook intern reorganiseren. ‘Hoeveel arbeidsplaatsen daarbij komen te vervallen, is op dit moment nog niet bekend.’

De bezuinigingen op de NPO zijn een plan van het gevallen kabinet. Of het nieuwe kabinet dit beleid nog bijstelt, is nog onzeker.

Lees ook: Maak kennis met de nieuwe barman van First Dates

Opvallend is dat de omroep nog maar twee maanden geleden een nieuwe barman, Jeremy Zijlstra, introduceerde in First Dates. “Mijn eerste gevoel was meteen: dit is heel erg sneu en triest voor de collega’s die er al veel langer werken”, aldus Jeremy over het stoppen van het programma. Bekijk de video hieronder:

BEELD: Annemieke Van Der Togt

LEES OOK

Beatrix en Margriet stralen bij Nederlands Balletgala in Amsterdam
Louis van Gaal: ‘Media schetsen verkeerd beeld van mij’
Scarlett Johansson te zien in nieuwe horrorfilm The Exorcist
Britt Scholte vertrok naar Bali na burn-out: ‘Ik moest weg uit die situatie’

Uit andere media

Party Marly Van Der Velden Nlb 32533341

Marly van der Velden blijkt racemonster!

GTST-actrice Marly van der Velden laat een heel andere kant van zichzelf zien: naast haar werk in de soap blijkt ze een ware snelheidsduivel op het racecircuit. Waar veel collega’s in hun vrije tijd voor ontspanning kiezen, zoekt Marly juist de spanning op. Ze traint regelmatig op professionele circuits en geniet zichtbaar van de kracht,…
Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Tijn belt. Waarom? Pas na zeven keer overgaan, neem ik op’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. En nu belt hij ineens weer. Mandy neemt tóch op.
Weekend Nationale Herdenking Slavernijverleden Koningspaar

Koningspaar bezoekt voormalige plantages tijdens staatsbezoek Suriname

Koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) brengen tijdens hun staatsbezoek aan Suriname onder meer een bezoek aan voormalige koffie- en cacaoplantages en spreken met vertegenwoordigers van nazaten van tot slaaf gemaakten en inheemse gemeenschappen. Het programma voor het staatsbezoek is maandag door de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise