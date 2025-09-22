Maak kennis met de nieuwe barman van First Dates

Tekst: Denise Delgado

Vanaf maandag staat Jeremy Zijlstra (45) achter de bar in het BNNVARA-programma ‘First Dates’. Hij neemt het stokje over van Victor Abeln, die vijftien seizoenen lang de bekende barman was.

Meer dan drankjes serveren

Volgens Jeremy gaat zijn rol verder dan alleen cocktails shaken of drankjes serveren. Zo laat hij aan het ANP weten dat hij vooral mensen wil verbinden en een soort ‘caretaker’ wil zijn. “De rol die je vervult in het programma, is als een soort Zwitsers zakmes.” Als iemand met veel compassie kijkt hij ernaar uit om verschillende kanten van zichzelf te laten zien. “Het stukje verbinding vind ik belangrijk: dat ik mensen help elkaar te ontmoeten op een makkelijke manier.”

‘Hij draagt geen strikje, maar bretels – en vooral een brede glimlach,’ schrijft NPO onder een filmpje van Jeremy op het Instagram-account van First Dates. ‘Met zijn jarenlange horeca-ervaring en oprechte aandacht voor mensen brengt hij een frisse energie naar het restaurant van de liefde!’

Dankzij zijn jarenlange horeca-ervaring voelde Jeremy zich bij de eerste opnames meteen op zijn gemak. “Het voelde op de een of andere manier heel vertrouwd. Ik was ook helemaal niet bezig met de camera’s. Ik vond het vooral belangrijk dat de deelnemers zich zo comfortabel en ontspannen aan de bar voelden. Dat is voor mij de focus, het gaat niet om mijzelf.”

Nieuw gezicht in de huiskamer van kijkers

First Dates is zijn eerste tv-klus, en of hij daarna meer televisiewerk wil doen, weet hij nog niet. Het is voor mij een hele nieuwe wereld. Ik wil eerst de reacties van het publiek afwachten. Ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden dat ik het nieuwe gezicht ben.”

Jeremy begrijpt dat het even wennen kan zijn voor kijkers. “Je komt als nieuw persoon bij mensen, die het programma misschien al jaren altijd keken, de huiskamer binnen. Het kan ook zijn dat ze Victor ineens missen, dus het is even afwachten.”

Hij heeft grote bewondering voor zijn voorganger. Voor hem voelde het bijna ‘als een soort baroverdracht’. “Het zijn best wel grote schoenen die je ineens moet aantrekken, maar iedereen die aan het programma werkt is heel begripvol.” De makers moedigden hem aan om zichzelf te blijven en zijn eigen aanpak te vinden. “Ik hoop nog een keer een drankje te drinken met Victor en dan sta ik zeker open voor tips en advies.”

BEELD: ANP