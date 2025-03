First Dates-barman Victor Abeln wel te porren voor tv-comeback

Tekst: Dunya Diercks

Victor Abeln verliet zijn vaste stekkie achter de bar van succesprogramma First Dates voor een wereldreis met zijn partner, maar zou uiteindelijk wel willen terugkeren in het programma, zei hij dinsdag in de 538 Ochtendshow op Radio 538. Tot die tijd is er een vervangend ‘barmens’ aangesteld, die komend najaar zijn of haar opwachting maakt in de datingshow. “Ik zou met liefde weer achter het barretje komen, maar eerst moet de vervanger maar een goede kans krijgen, toch?”

De 41-jarige Victor is vanavond voor het laatst te zien in het programma. Wat hij na zijn wereldse trip gaat doen, weet hij nog niet. “Eerst de reis afmaken en dan zien we het wel”, zei de barman.

Andere afslag

Maar, zijn televisie-avontuur is hem zo goed bevallen dat hij misschien wel een andere afslag neemt op tv-gebied. “De rol bij First Dates was me wel op het lijf geschreven want ik voel me gewoon heel erg op mijn gemak als barman. Maar ik vind human interest ook interessant”, legt hij uit. “Dus misschien dat ik iets meer de diepte in zou willen gaan met programma’s. Ik vind televisie wel eigenlijk heel erg leuk werk.”

Beeld: Reni van Maren

Beluister het interview met Victor hieronder: