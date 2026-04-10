Welmoed Sijtsma presenteert quiz voor koninklijke familie op Koningsdag

Tekst: Denise Delgado

Welmoed Sijtsma krijgt een opvallende rol tijdens de landelijke viering van Koningsdag in Dokkum. De presentatrice verzorgt daar een quiz waarbij koning Willem-Alexander en zijn familie aan de tand worden gevoeld over de regio, de Friese taal en de stad zelf.

Oost west, thuis best

Voor Welmoed is de klus extra bijzonder, omdat ze zelf uit Friesland komt. De WNL-presentatrice, geboren in Hurdegaryp, vertelt dat ze al van jongs af aan veel in Dokkum kwam. Ze bezocht er regelmatig haar pake en beppe en bewaart warme herinneringen aan die omgeving.

Ook nu voelt Friesland nog altijd vertrouwd voor haar. Vooral het Wad heeft volgens Welmoed een speciale plek in haar hart. Ze zegt dat het voor haar steeds weer voelt als thuiskomen wanneer ze daar is.

Kofschip

De quiz vindt plaats op De Tromp, een kofschip uit 1912. Het schip voer jarenlang over internationale wateren, maar doet tegenwoordig dienst als caféterras op het water. Voor Koningsdag wordt het schip speciaal verplaatst naar een plek langs de route van de koninklijke familie.

