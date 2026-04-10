Welmoed Sijtsma presenteert quiz voor koninklijke familie op Koningsdag

Tekst: Denise Delgado

10/04/2026

Welmoed Sijtsma krijgt een opvallende rol tijdens de landelijke viering van Koningsdag in Dokkum. De presentatrice verzorgt daar een quiz waarbij koning Willem-Alexander en zijn familie aan de tand worden gevoeld over de regio, de Friese taal en de stad zelf.

Oost west, thuis best

Voor Welmoed is de klus extra bijzonder, omdat ze zelf uit Friesland komt. De WNL-presentatrice, geboren in Hurdegaryp, vertelt dat ze al van jongs af aan veel in Dokkum kwam. Ze bezocht er regelmatig haar pake en beppe en bewaart warme herinneringen aan die omgeving.

Lees ook: Welmoed Sijtsma vindt daten ‘hartstikke stom’

Ook nu voelt Friesland nog altijd vertrouwd voor haar. Vooral het Wad heeft volgens Welmoed een speciale plek in haar hart. Ze zegt dat het voor haar steeds weer voelt als thuiskomen wanneer ze daar is.

Kofschip

De quiz vindt plaats op De Tromp, een kofschip uit 1912. Het schip voer jarenlang over internationale wateren, maar doet tegenwoordig dienst als caféterras op het water. Voor Koningsdag wordt het schip speciaal verplaatst naar een plek langs de route van de koninklijke familie.

Lees ook: Voorwaardelijke taakstraf maker deepfakevideo Welmoed Sijtsma

Bekijk ook:

Uit andere media

Sante DERMASENCE

Keep it cool: zo houd je je huid goed gehydrateerd
Weekend Anp 436484990 Wietze de Jager

Wietze de Jager deze zomer terug uit Bonaire voor ochtendshow 100% NL
Party Header

Prinses Alexia viert haar 19e verjaardag
Vriendin De Bevers krijgen eigen bioscoopfilm

Leuk nieuws: de Bevers krijgen eigen bioscoopfilm
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

