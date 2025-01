Welmoed Sijtsma vindt daten ‘hartstikke stom’

Toen de relatie van presentatrice Welmoed Sijtsma (34) met haar jeugdliefde Erik, met wie ze ook verloofd was, strandde, bleef ze drieënhalf jaar single. Ze sloeg in die periode aan het daten, maar dat beviel niet héél goed, vertelt ze deze week in Weekend.

Sterker nog, ze vond het meestal “hartstikke stom”. Het ontmoeten van nieuwe mensen, dat vond de presentatrice dan wel leuk, soms dan, maar dat ze zichzelf élke keer weer kwetsbaar moest opstellen… “Je hebt elke keer in het begin dezelfde soort gesprekken. En je weet eigenlijk al, zodra je binnenkomt, of je iemand leuk vindt of niet. En dan moet je nog met goed fatsoen blijven zitten. Dat is niet echt leuk, vind ik.”

Mannen afpoeieren, dat vond Welmoed ook een gedoetje. “Dat kan ik dus ook niet goed. En ja, dan moet je ze weer appen. En altijd die ongemakkelijke momenten aan het eind van een date, want wie gaat betalen?”

Houdgreep

Gelukkig kwam ze uiteindelijk Bob tegen, via een datingapp. Inmiddels wonen ze samen, mét Welmoed’s twee katten. Bob laat ze nóóit meer gaan, grapt ze. “Ik houd hem in de houdgreep, haha!”

Welmoed Met Haar Vriend Bob. Beeld: instagram@welmoedsijtsma

Lees het hele interview met Welmoed, waarin ze ook uitgebreid vertelt hoe ze haar toekomst in de uiterst grillige tv-wereld voor zich ziet, in Weekend nummer 1