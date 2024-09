Welmoed Sijtsma: ‘Mijn vriend lacht om mijn bekendheid’

Bob, de vriend van Welmoed Sijtsma, heeft geen problemen met de bekendheid van zijn vriendin. Sterker nog, hij kan er wel om lachen. “Maar hij vindt het wel vreemd dat er ineens in de media iets over onze relatie staat,” vertelt Welmoed deze week in Weekend.

Bekend staan als de partner van een bekende Nederlander. Welmoed Sijtsma zou dat maar raar vinden. Gelukkig is dat bij haar en haar vriend Bob niet het geval. Maar gek is het soms wel voor hem. “Hij vindt het wel vreemd dat mensen soms dingen aan hem vragen over mijn werk, of dat er ineens in de media iets over onze relatie staat. Maar verder staat hij er vrij neutraal tegenover,” aldus de presentatrice.

Opgelucht

“Ik ben blij dat hij met mijn bekendheid om kan gaan en erom kan lachen,” vertelt Welmoed. Dat is maar goed ook, want soms gebeuren er onhandige dingen. “Onlangs stond er een artikel over ons met een foto van mij en Maarten Holla van RTL. Dus iedereen zo van: “Kijk, haar nieuwe vriend!” Maar dat was dus gewoon Maarten. Gelukkig kan Bob daarom lachen. Hij was juist opgelucht dat hij niet op de foto stond.”

