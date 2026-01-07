Paul de Leeuw

Moeder Paul de Leeuw verkeerde in levensgevaar: ‘Hel van een maand’

Tekst: Redactie Weekend

07/01/2026

De gezondheid van de moeder van Paul de Leeuw is de afgelopen weken flink achteruitgegaan, zo vertelt de presentator in zijn podcast.

De podcast De Leeuw Brult Verder was een tijdje niet meer te luisteren. In de aflevering van woensdag zegt Paul de Leeuw: ‘De maand december was voor ons, familie De Leeuw, echt een hel van een maand. Dat had allemaal met mijn moeder te maken.’ Hij schakelt over naar een fragment waarin hij, zoals in elke aflevering, met zijn moeder spreekt.

Lees ook: Moeder Paul de Leeuw gaat naar een verzorgingshuis: ‘Het gaat niet meer’

Valpartijen en verlamming

Zijn moeder vertelt dat ze de laatste tijd hard achteruitging. Ze viel een aantal keer achter elkaar door een verlamming in haar been. Die verlamming ontstond door prednisonpleisters op haar rug. De conclusie was dat ze niet meer op zichzelf kon wonen en naar een verzorgingstehuis zou gaan.

Tekst gaat verder onder podcast.

Spoed en slecht nieuws

Na één dag in het verzorgingstehuis ging het helemaal mis, vertelt Paul. Zijn moeder vult aan: ‘Ik was ziek, ik was moe en ik moest overgeven dus toen hebben ze me halsoverkop naar het ziekenhuis gebracht en daar gaven ze heel slecht nieuws dat een of ander bloedvat in mijn darmen verstopt zat en als het weer gebeurde was het einde van het verhaal.’ Volgens Paul was het vervolgens een kwestie van enkele dagen. De familie zegde alles af voor mantelzorg, er was veel paniek en zelfs de begrafenis werd geregeld. De arts zei dat er nog kans was als de stoelgang op gang zou komen; dat duurde even, maar inmiddels is dat zo. Ze kan weer lopen, eten en geïnteresseerd zijn, en besluit hoopvol: ‘Ik ga voor honderd’. Vandaag, op 7 januari, is ze 94 geworden en dus goed onderweg.

FOTO: ANP

Uit andere media

Party Juiste Formaat Uitgelichte Afbeelding

Ophef rond Eloise van Oranje houdt aan

Onder anderen kijkcijferexpert Tina Nijkamp was niet te spreken over een Instagram-post die Eloise van Oranje afgelopen zondag deelde. Daarin liet zij weten dat er een diner en een ’watchparty’ waren georganiseerd om te kijken naar een aflevering van het tv-programma ’Sporen Van Slavernij’, waarin haar moeder prinses Laurentien te gast was. De post leidde tot felle kritiek. Naar aanleiding daarvan slaat de oudste kleindochter van prinses Beatrix nu terug…
Weekend Anita Witzier Gettyimages 1478028904

Van dít programma heeft Anita Witzier spijt

Spijt is voor later, zong Martin Morero. Een gevoel dat ook Anita Witzier bekend is. Ondanks een indrukwekkende lijst aan presentatieklussen is er namelijk één programma waar ze geen ja meer tegen zou zeggen als de kans zich nogmaals voor zou doen, deelt ze deze week in Weekend. “Dat sloeg helemaal nergens op.” Anita Witzier…
Vriendin Skivakantie: Meisjes lachen en hebben plezier op een stoeltjeslift

Nog nooit op wintersport geweest? Dit is waarom het nooit te laat is

Skiën is een beetje zoals fietsen. Of lopen. Als je het eenmaal onder de knie hebt, verleer je het niet meer (mits je lichaam een beetje meewerkt). Veel wintersporters staan al vanaf hun vierde op ski’s, maar laten we eerlijk zijn: dat geldt lang niet voor iedereen. Misschien gingen jullie vroeger nooit op wintersport. Misschien leek het duur, spannend of ‘niets voor jou’. En nu vraag je je af: ben ik niet te oud om er nog aan te beginnen? Spoiler alert: je bent nooit te oud voor je eerste wintersport.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Redactie