Moeder Paul de Leeuw verkeerde in levensgevaar: ‘Hel van een maand’

De gezondheid van de moeder van Paul de Leeuw is de afgelopen weken flink achteruitgegaan, zo vertelt de presentator in zijn podcast.

De podcast De Leeuw Brult Verder was een tijdje niet meer te luisteren. In de aflevering van woensdag zegt Paul de Leeuw: ‘De maand december was voor ons, familie De Leeuw, echt een hel van een maand. Dat had allemaal met mijn moeder te maken.’ Hij schakelt over naar een fragment waarin hij, zoals in elke aflevering, met zijn moeder spreekt.

Valpartijen en verlamming

Zijn moeder vertelt dat ze de laatste tijd hard achteruitging. Ze viel een aantal keer achter elkaar door een verlamming in haar been. Die verlamming ontstond door prednisonpleisters op haar rug. De conclusie was dat ze niet meer op zichzelf kon wonen en naar een verzorgingstehuis zou gaan.

Spoed en slecht nieuws

Na één dag in het verzorgingstehuis ging het helemaal mis, vertelt Paul. Zijn moeder vult aan: ‘Ik was ziek, ik was moe en ik moest overgeven dus toen hebben ze me halsoverkop naar het ziekenhuis gebracht en daar gaven ze heel slecht nieuws dat een of ander bloedvat in mijn darmen verstopt zat en als het weer gebeurde was het einde van het verhaal.’ Volgens Paul was het vervolgens een kwestie van enkele dagen. De familie zegde alles af voor mantelzorg, er was veel paniek en zelfs de begrafenis werd geregeld. De arts zei dat er nog kans was als de stoelgang op gang zou komen; dat duurde even, maar inmiddels is dat zo. Ze kan weer lopen, eten en geïnteresseerd zijn, en besluit hoopvol: ‘Ik ga voor honderd’. Vandaag, op 7 januari, is ze 94 geworden en dus goed onderweg.

