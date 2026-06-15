Nieuwe advocaten Ridouan Taghi krijgen 18 maanden voorbereidingstijd

Tekst: Redactie Weekend

De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen ruim de tijd om zich voor te bereiden op de verdediging in hoger beroep. Het hof heeft vandaag beslist dat de strafzaak niet eerder dan na maart 2028 inhoudelijk zal worden behandeld.

De advocaten van Ridouan Taghi hadden op 12 juni 2026 een verzoek gedaan over de voortgang van de zaak. Zij vroegen om een ongestoorde voorbereidingstijd van 18 maanden, te beginnen op 1 september 2026. Het hof gaat daar deels in mee, maar plant in die periode wel twee regiezittingen.

Waardering voor nieuwe advocaten

Het hof spreekt waardering uit voor de advocaten Slijters en Van der Horst, omdat zij bereid zijn de verdediging van de verdachte op zich te nemen. Hun cliënt zat tijdens het hoger beroep al 19 maanden zonder rechtsbijstand. Volgens het hof heeft iedere verdachte recht op een eerlijk en tijdig proces, waarin goede en deskundige verdediging van groot belang is.

Afweging over voorbereidingstijd

Volgens het hof staat niet ter discussie dat de advocaten de verdediging goed moeten kunnen voorbereiden en daarvoor voldoende tijd moeten krijgen. De discussie ging vooral over wat in deze zaak een redelijke voorbereidingstijd is en wat tijdens de inleesfase van de verdediging mag worden verlangd. Daarbij keek het hof onder meer naar de aard en moeilijkheidsgraad van de zaak, de fase van het proces en de rechtspraktijk van de advocaten.

Wel regiezittingen tijdens voorbereiding

Het hof vindt het belangrijk dat de verdachte samen met zijn nieuwe advocaten voldoende ruimte krijgt om de verdediging vorm te geven. Tegelijkertijd moet de zaak voortvarend worden behandeld, ook in het belang van slachtoffers, nabestaanden, getuigen en de samenleving. Daarom wordt de inhoudelijke behandeling niet voor het einde van de gevraagde 18 maanden gepland, maar acht het hof het niet redelijk om in die periode helemaal geen regiezittingen te houden.

Zaak gaat pas na maart 2028 inhoudelijk verder

Tijdens de voorbereidingstijd worden twee regiezittingen gepland. Daar kan de verdediging verzoeken doen en kan de voortgang worden besproken. Het hof wijst erop dat de uitvoering van verzoeken veel tijd kan kosten en wil voorkomen dat de gegunde voorbereidingstijd daardoor nog verder wordt verlengd.

Bram Moszkowicz over verdediging Ridouan: