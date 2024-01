Zo reageren nabestaanden van Peter R. de Vries op de straffen

De nabestaanden van Peter R. de Vries zijn “opgelucht over en onder de indruk van” de straffen die het Openbaar Ministerie woensdag heeft geëist voor de moord op de misdaadverslaggever. Het OM eiste tegen drie verdachten een levenslange celstraf. Het gaat om de vermeende schutter Delano G., chauffeur Kamil E. en ‘moordmakelaar’ Krystian M. Tegen de andere zes verdachten zijn straffen tot 21 jaar cel geëist.

“Ze zeggen wel nadrukkelijk: wij krijgen onze vader er natuurlijk niet mee terug, ons maatje. Maar dit doet wel recht aan wat hem is overkomen”, laat Annemiek van Spanje, de advocaat van de familie De Vries weten. “Ze waren deze hele ochtend echt gespannen tot die strafeisen op tafel kwamen te liggen.”

Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam, na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Het OM meent dat De Vries is vermoord omdat hij optrad als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. De moordopdracht zou afkomstig zijn van Ridouan Taghi. Die heeft dit altijd ontkend en wordt ook niet verdacht van de moord.

Signaal

Rondom het omvangrijke liquidatieproces Marengo werden eerder ook de broer van de kroongetuige en diens advocaat vermoord. Voor de nabestaanden van De Vries gaat er van deze eisen dan ook een signaal uit, aldus Van Spanje. “Iets moet overtuigen dat dit moet stoppen.”

Het vonnis in de zaak over de moord op De Vries is in juni.