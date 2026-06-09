Moeder Daniela blikt terug op de laatste dagen van Tycho uit Over Mijn Lijk

Tekst: Redactie Weekend

In de eerste aflevering van dit seizoen van Over Mijn Lijk – de podcast blikt Tim Hofman met Daniela en Ingrid terug op het verlies van hun kinderen Marit en Tycho. Aan tafel vertelt Daniela hoe de laatste dagen van haar zoon verliepen.

Tim merkt op dat Tycho er ‘in één keer tussenuit kneep’. Dat bevestigt Daniela. Tijd voor een fatsoenlijk afscheid was er volgens haar niet. Ze vertelt meer over de momenten die de Over Mijn Lijk-kijker niet zag.

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Steeds meer klachten

Daniela vertelt dat Tycho kort voor zijn overlijden nog op Paaspop was geweest. Daarna werden zijn klachten steeds erger. ‘Hij was op Paaspop geweest en die uitzaaiingen zorgden ervoor dat hij steeds meer hoofdpijn begon te krijgen, hij ging steeds meer dubbel zien, kreeg zichtverlies, gehoorverlies. De woensdag voor zijn overlijden hebben ze nog buisjes geplaatst in de hoop dat dat misschien nog iets zou doen. (…) Toen is hij diezelfde avond nog naar een concert geweest.’

Paniekaanvallen

Vanaf dat moment ging het snel slechter met Tycho. ‘Vanaf dat moment heeft hij eigenlijk niet meer geslapen. Hij had de hele tijd paniekaanvallen. Naar aanleiding van het gesprek dat we hebben gehad met de oncoloog naderhand weten we nu dat dat iets is wat ze noemen ’terminale onrust’, dus dan worden patiënten onrustig, krijgen ze paniekaanvallen en durven ze niet meer te slapen. Waarschijnlijk omdat ze aanvoelen dat als ze gaan slapen, ze waarschijnlijk niet meer wakker worden.’

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Naar het ziekenhuis

Tycho lag toen nog niet in het ziekenhuis. Op zaterdag zei Daniela tegen hem dat het zo niet langer kon en dat ze met hem naar het ziekenhuis wilde. Dat zorgde voor woede bij Tycho, die juist naar Amsterdam wilde. ‘Ik zeg: jongen je kan amper op je benen staan. Je ziet slecht, je hoort slecht, en dan wil jij zo naar Amsterdam?’, herinnert Daniela zich haar woorden. Ze vond het onverantwoord en nam hem mee naar het ziekenhuis. ‘Vanaf toen was het een stroomversnelling.’

Niet meer wakker

In eerste instantie werd nog gedacht dat Tycho misschien zou kunnen opknappen, maar die nacht raakte hij in coma. Daar kwam hij niet meer uit. Als Tim vraagt of Daniela afscheid van hem heeft kunnen nemen, antwoordt ze van niet. ‘Hij is die nacht twee keer wakker geworden. Eén keer om vier uur ’s nachts en één keer om vijf uur ’s nachts. Toen heeft hij de verpleging gebeld omdat hij vroeg om nog meer medicatie tegen de pijn, angst en dergelijke. Ik heb gehoord dat hij wakker was. Want ik was zelf ook uitgeput, ik had drie dagen lang niet geslapen, maar ik werd altijd wakker als hij ook wakker was. Maar ik dacht: ik ga me daar niet mee bemoeien want de verpleging was met hem bezig. Hij had weleens vaker als ik er iets van zei, hij heel boos kon worden op mij. Dus ik denk: laat maar, ik spreek hem morgenochtend weer.’

De volgende ochtend werd Tycho niet wakker. ‘Dus ik heb hem niet meer gesproken’, zegt Daniela emotioneel. ‘En dus ook niet meer zij hand vastgehouden of dat soort dingen. Het is ook niet dat hij daar op dat moment om vroeg maar nu denk ik van: had ik maar.’

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Schuldgevoel

Dat schuldgevoel zit haar verwerking nog altijd in de weg. ‘Ook al was ik in dezelfde ruimte, heb ik toch het idee dat ik hem in de steek heb gelaten.’ Dat gevoel heeft Daniela nog steeds. Ze had haar zoon willen zeggen dat ze bij hem was en dat hij niet alleen was. Ook had ze hem nog één keer willen zeggen dat ze van hem houdt. Ze weet dat Tycho dat wist, maar had het hem graag nog één keer willen vertellen.