Numidia droomt groots: ‘Liefst een leger aan kinderen’

Tekst: Redactie Weekend

Numidia ziet voor zichzelf een toekomst met veel kinderen. De zangeres is enig kind en droomt daarom van een groot gezin, vertelt ze deze week in Weekend. Ook trouwen hoort voor haar bij dat toekomstbeeld. “Maar eerst carrière en de rest volgt vanzelf.”

Numidia weet al duidelijk hoe haar gezin er later uit mag zien. “Het liefst een leger aan kinderen! Ik ben enig kind, dus ik wil graag veel kinderen. Dat lijkt me echt heel leuk.” Een elftal hoeft het niet te worden. “Maar wel meer dan één. Of nee, meer dan twee.”

Trouwen

Ook een huwelijk vindt Numidia belangrijk. “Het lijkt me ook superleuk. Ik ben Marokkaans, dus dat zit in mijn religie als moslim, maar ook in mijn cultuur als Marokkaanse.” Een kleine bruiloft lijkt dan ook niet bij haar te passen. “Wij pakken uit hè, met bruiloften! Dus dat moet bij mij ook gebeuren.”

Partner

Haar partner deelt die wens met haar. “We denken er hetzelfde over. Daarom is hij mijn partner, anders had het niet gewerkt, denk ik.” Numidia ziet in hem ook de vader van haar toekomstige kinderen. “Wij hebben dezelfde normen en waarden, we zijn allebei religieus, hij begrijpt mijn cultuur goed en dat is fijn.”

Lees het hele interview met Numidia in Weekend editie 32, vanaf 5 augustus in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.