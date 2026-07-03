Zóveel kost het schoolgeld van prins George op zijn nieuwe school

Tekst: Lisa Manche

Het is een spannende tijd voor prins George (12) die na de zomer naar het voortgezet onderwijs gaat. Hij begint op het Eton College, de kostschool waar zijn vader ook naartoe ging. Wat weten we eigenlijk over deze school? En hoeveel moeten prins William en prinses Catherine betalen?

Eton College

Vorige maand werd bekend dat prins George het komende najaar naar Eton College zal gaan. De prins en prinses van Wales zouden verschillende scholen in optie hebben gehad, maar besloten uiteindelijk dat hun oudste zoon naar Eton zou gaan.

Gunstige ligging

William was in 1995 de eerste royal die zich liet inschrijven op de jongensschool. Broer Harry (41) volgde in 1998. De doorslaggevende reden om voor de school te kiezen, zou de gunstige ligging zijn. De school ligt niet ver van Windsor Castle en het is ongeveer een kwartier rijden naar Adelaide Cottage, het huis waar William, Catherine en de kinderen wonen.

Familieleden van George

Eton College is een wereldberoemde kostschool voor jongens tussen de 13 en 18 jaar. Het werd in 1440 opgericht door koning Hendrik VI als een school waar arme jongens gratis onderdak en onderwijs konden krijgen. Sindsdien is het uitgegroeid tot een prestigieuze instelling. Maar liefst 20 Britse premiers volgden er onderwijs. En naast Georges vader en oom, hebben ook prinses Diana ’s vader, John Spencer, en broer, Charles Spencer, op de school gezeten. De school zit dus al diep geworteld in de familie van de jonge prins.

Eigen kamer

Er gaan ongeveer 1350 jongens naar Eton en de leerlingen verblijven in verschillende internaten. Per internaat is er ruimte voor 55 jongens. Iedereen krijgt een eigen kamer toegewezen om zelfdiscipline en verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen. Op de school dragen de leerlingen een uniform. Deze bestaat uit een zwarte rokjas met vest en een pantalon met krijtstrepen.

Hoeveel schoolgeld betalen William en Catherine?

Eton College is een dure school. Per jaar bedragen de kosten voor één leerling 63.000 pond. Dat is omgerekend zo’n 73.900 euro. Prins William en prinses Catherine betalen het schoolgeld van hun zoon zelf, via hun privé-inkomen.

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BRON: PEOPLE, INSTYLE