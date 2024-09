Dave Roelvink breekt neus tijdens bokssessie: ‘Nou, wat was het een succes’

Dave Roelvink heeft zondag zijn neus gebroken tijdens het boksen. Dat deelt de mediapersoonlijkheid in een bericht op zijn Instagram Stories.

“Nou, wat was het een succes. Ik breek even mijn neus voor de mazzel.”, zegt Roelvink in een video waarop hij een papiertje in zijn neus heeft gestopt om het bloeden tegen te gaan. Ook het shirt dat Roelvink draagt, zit onder het bloed.

Schermafbeelding 2024 09 01 130403

‘Even rechtzetten’

Roelvink laat weten dat hij onderweg is naar het ziekenhuis, waar ze zijn neus “even rechtzetten”. “Oh, was ik maar gaan golfen”, aldus de 30-jarige realityster.