Joep Wennemars deelt emotioneel bericht over hindering Olympische Winterspelen

Schaatser Joep Wennemars heeft na een bizarre avond op de Olympische Spelen met een emotioneel Instagram-bericht gereageerd. De Dalfsenaar lag bij zijn debuut op medaillekoers in de 1000 meter, maar werd bij de laatste kruising gehinderd door tegenstander Ziwen Lian en moest inhouden. Hij noteerde nog de vijfde tijd en kreeg een herkansing, maar dat mocht niet baten.

De herstart volgde zo’n twintig minuten na de laatste rit. Voor een lichaam is het vrijwel ondoenlijk om dan opnieuw een kilometer op topniveau te rijden. Toch stapte Joep Wennemars weer het ijs op. Hij probeerde het.

Hinder op de 1000 meter

In zijn eerste rit was Joep op weg naar een podiumplaats, tot hij bij de laatste kruising werd gehinderd door Ziwen Lian uit China. Ondanks de verstoring reed hij 1.07,58, goed voor de vijfde tijd, waarna hij recht kreeg op een herstart. Die kwam kort na afloop van de wedstrijdreeks, en dat brak hem op: 1.08,46, de negende tijd.

Joep Wennemar is teleurgesteld na zijn deelname aan de 1000 meter schaatsen voor mannen

TeamNL reageerde geschrokken

TeamNL reageerde direct en vol ongeloof op de gang van zaken: ‘BIZAR! Gehinderd worden in je eerste rit en een half uur later mogen herstarten. Fysiek onmogelijk om dan een medaille binnen te halen. Joep je bent een baas, je hebt het geprobeerd en dat verdient alle lof.’

Joep: ‘Niet opnieuw starten was geen optie’

Ook Joep zelf laat een dag later van zich horen. Op Instagram schreef hij: ‘Ik wist het meteen; dit was het moment waarop mijn olympische droom in duigen viel. Iets dat ik niet voor mogelijk had gehouden, is gebeurd.’ Desondanks koos hij voor de herkansing, want: ‘Niet opnieuw starten was geen optie. Tijdens mijn eerste rit, maar vooral tijdens mijn reskate voelde ik me enorm gesteund door het publiek. Dat was magisch.’ Vervolgens keek hij vooruit: ‘Ik heb het niet gered en dat moet ik verwerken. Ook dit is een les en ook dit zal me sterker maken. Ik ga me klaarmaken voor de races die komen gaan. Want dat is wie ik ben, en zo heb ik het geleerd…’

Massale steun van collega’s en fans

In de reacties klinkt veel medeleven en vertrouwen. Jutta Leerdam schrijft: ‘We leven allemaal met je mee. Jij kan dit als geen ander weer omdraaien en rechtzetten.’ Thomas Krol reageert: ‘1500 wordt voor jou’, terwijl een fan het samenvat met een lang, positief steuntje in de rug: ‘Sportman van het jaar 2026. Hier staat hij. Want zelfs met hinder schaats je naar een 5e plek. Ga je sportief door. Geef je die tegenstander geen beuk wat iedereen had kunnen begrijpen. Maar probeer je terug te gaan in die focus en rij je amper 30 minuten na enorme inspanning en emotie ook gewoon nog een mooie tijd. Als dat geen topsport mentaliteit is weet ik het ook niet meer!’

